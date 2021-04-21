Растерянность Кремля: эксперт о выступлении Путина

Многие украинцы с настороженностью ждали ежегодного обращения российского президента Владимира Путина к правительству РФ. Все потому, что некоторые инсайды касались Украины и Донбасса. Впрочем, юрист-международник Вадим Трюхан в личной колонке на портале "Комментарии" назвал выступление Путина весьма рутинным.



Юрист Вадим Трюхан о выступлении Путина. Фото из открытых источников

Свою позицию Трюхан объясняет тем, что Путин ни разу не намекнул на любые "крутые повороты" во внутренней или внешней политике. Даже про российско-украинский конфликт не было сказано ни слова.

"По Украине никакого субстантивного предложения. Только намеки о том, что было когда-то. Об ОРДЛО и вовсе нечего говорить. Будто их и не существует", — говорит юрист.

По мнению Вадима Трюхана, это может значить лишь одно — насчет Донбасса у Кремля пока нет никакого окончательного решения. Скорее всего, такая позиция свидетельствует о том, что масштабной войны с РФ Украине пока можно не ждать.

В основном, напоминает эксперт, Путин во время выступления сосредоточился на вопросах, которые касались весьма обыденных для России вещей. Это и коронавирус, и социально-экономические темы.

"После первых двух блоков захотелось, чтобы главный спикер Москвы поставил точку и ушел с трибуны. Еще больше, чтобы тем, о чем говорил более часа, и занимался дальше внутри собственной страны", — утверждает Вадим Трюхан.

Стоит уточнить, что первые две части обращения российского президента и правда были объемными. О борьбе с ковидом Путин рассуждал более 20 минут, на тему "социалки" и экономики — почти час.

При этом Трюхан отмечает, что во втором блоке Владимир Путин практически "фантазировал", ведь казалось, будто он говорит не про Россию, а о Японии, Южной Корее или даже Швейцарии.

Выступление по международным вопросам у Путина заняло менее 10 минут.

"Здесь ничего нового, — резюмирует юрист. — В этот раз, правда, без мультяшных ракет, ядерных бомб и т.п. […] Впрочем риторика пусть и мягче, чем ранее, но все равно воинственная. И опять все, как всегда — с ног на голову. Оказывается, это России угрожают, ей хамят, везде военные / государственные перевороты устраивают…".

Единственный конструктив, который Трюхан рассмотрел в этой части выступления, касался якобы желания РФ "наладить хорошие отношения" с международными партнерами.

Помимо прочего, юрист отметил, что нынешнее выступление Путина в целом прошло "без энтузиазма".

Вадим Трюхан обращает внимание на частое покашливание и запинание российского президента. Вяло "встречал" отдельные части обращения и собравшийся зал зрителей.

"Такую речь можно было сделать и год назад, и десять. Ничего прорывного. Только первый ее блок в части пандемии демонстрировал, что она таки касается этого года", — подводит итоги Трюхан.

По его мнению, это свидетельствует о серьезном кризисе внутри Кремля, вероятно, даже о растерянности. Эксперт уверен, что Путин старается "сохранить имидж" перед виртуальным климатическим саммитом и вероятной встречей с Джозефом Байденом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению специалистов, Путин обошел стороной тему Украины и ОРДЛО.

Также на портале вы можете узнать, как опытный дипломат оценивает идею Владимира Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.

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