Растерянность Кремля: эксперт о выступлении Путина

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Вечканова Елена
Многие украинцы с
настороженностью ждали ежегодного обращения российского президента Владимира
Путина к правительству РФ. Все потому, что некоторые инсайды касались Украины и
Донбасса. Впрочем, юрист-международник Вадим Трюхан в личной колонке на портале "Комментарии" назвал выступление Путина весьма рутинным.
Юрист Вадим Трюхан о выступлении Путина. Фото из открытых источников
Свою позицию
Трюхан объясняет тем, что Путин ни разу не намекнул на любые "крутые повороты"
во внутренней или внешней политике. Даже про российско-украинский конфликт не
было сказано ни слова.
По мнению Вадима
Трюхана, это может значить лишь одно — насчет Донбасса у Кремля пока нет
никакого окончательного решения. Скорее всего, такая позиция свидетельствует
о том, что масштабной войны с РФ Украине пока можно не ждать.
В основном, напоминает
эксперт, Путин во время выступления сосредоточился на вопросах, которые
касались весьма обыденных для России вещей. Это и коронавирус, и социально-экономические
темы.
Стоит уточнить, что первые две части обращения российского президента и правда были объемными. О борьбе с ковидом Путин рассуждал более 20 минут, на тему "социалки" и экономики — почти час.
При этом Трюхан отмечает, что во втором блоке Владимир Путин практически "фантазировал", ведь казалось, будто он говорит не про Россию, а о Японии, Южной Корее или даже Швейцарии.
Выступление по
международным вопросам у Путина заняло менее 10 минут.
Единственный
конструктив, который Трюхан рассмотрел в этой части выступления, касался якобы
желания РФ "наладить хорошие отношения" с международными партнерами.
Помимо прочего, юрист отметил, что нынешнее выступление Путина в целом прошло "без энтузиазма".
Вадим Трюхан обращает внимание на частое покашливание и запинание российского президента. Вяло "встречал" отдельные части обращения и собравшийся зал зрителей.
По его мнению,
это свидетельствует о серьезном кризисе внутри Кремля, вероятно, даже о растерянности. Эксперт уверен, что Путин старается "сохранить имидж" перед
виртуальным климатическим саммитом и вероятной встречей с Джозефом Байденом.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему, по мнению специалистов, Путин обошел стороной тему Украины и ОРДЛО.
Также на портале
вы можете узнать, как опытный дипломат оценивает идею Владимира Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.
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