В МИД рассказали, какие проблемы несет за собой усиление санкций против РФ

Уже через несколько дней на международном саммите "Крымская платформа" соберутся представители 44 различных государств и организаций. Мероприятие будет посвящено, разумеется, вопросам деоккупации Крыма. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, среди прочего обещают обсудить действенность антироссийских санкций, вводимых Европой и Штатами, пишет "НВ".



Дмитрий Кулеба о санкциях против России. Фото из открытых источников

При этом Кулеба отмечает, что уже привычный санкционный "поток" против Москвы все равно имеет несколько серьезных проблем, на которые участники "Платформы…" собираются обратить усиленное внимание.

Во-первых, проблемы с общим "ограничительным" режимом. Министр подчеркивает, что часто, даже несмотря на санкции, на Крымский полуостров попадает продукция, которая вообще-то должна находиться под запретом. Этот момент, говорит Дмитрий Кулеба, собираются детально рассмотреть после окончания саммита.

Однако есть еще один вопрос, который также вызывает немало проблем. Речь идет о вероятном усилении санкционного режима.

"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода", — поясняет Кулеба.

При этом чиновник уверен: эти самые обязательства нужны, ведь очень часто на действия Москвы нельзя не отреагировать усилением санкционного давления. А получается, что иногда он очень и очень слабо работает.

Однако Дмитрий Кулеба также четко осознает, что лишь с помощью санкций аннексированный Крым вернуть не удастся.

"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", — резюмировал дипломат.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что международный саммит, посвященный вопрос деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова в состав Украины, окончательно закончил прием заявок от стран-участниц. Какие именно страны собираются быть представлены на разных уровнях, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему после запуска "Крымской платформы" все изменится, а о деоккупации Крыма теперь будут говорить каждый день и приближать ту дату, когда это произойдет.

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