Теперь Украина каждый день будет бить в колокола, до возвращения Крыма: Зеленский сделал заявление

После запуска "Крымской платформы" все изменится, о деоккупации Крыма теперь будут говорить каждый день и приближать ту дату, когда это произойдет. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью крымским журналистам высказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: Элиф Бекирова, Украинская правда

По словам главы государства, цель "Крымской платформы" работать постоянно, для того, чтобы тему Крыма выносить на международный уровень, а не только обсуждать внутри Украины. Зеленский сравнил сегодняшний Крым с авианосцем, в которым полуостров превратила Россия, сделав из украинской территории свою военную базу, начав притеснять коренное население, уничтожать культуру, экологию. Владимир Зеленский отметил, даже в той ситуации, которая сложилась, есть выход. Нужно каждый день быть в колокола, подымая проблему Крыма.

По мнению Зеленского, до запуска "Крымской платформы" ничего в практической плоскости не делалось для возвращения полуострова. На сегодняшний день готовность работать на саммите "Крымской платформы" подтвердили 40 государств, но это число будет расти. Также президент высказал убеждение, что единственным условием, когда такие мировые лидеры, как США, Великобритания, Франция, Германия снимут свои санкции с РФ должна быть деоккупация украинских территорий. Пока этого не произойдет санкционное давление на Москву должно только усиливаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский заявил о задаче – до 2035-го построить большой профессиональный флот. Первый этап уже стартовал и с его результатами украинцы могут ознакомиться 24 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!