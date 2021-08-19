Окончательный список: сколько стран присоединится к «Крымской платформе»

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Вечканова Елена
Международный
саммит, посвященный вопрос деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова в
состав Украины, окончательно закончил прием заявок от стран-участниц. По словам
руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, 23 августа, накануне празднования 30-летия
провозглашения Независимости, страну посетят представители 44 стран и
зарубежных организаций.
Кулеба объявил окончательный список участников "Крымской платформы". Фото: 24 канал
Как сообщает "Зеркало
недели", ссылаясь на брифинг министра, минимум девять государств будут
представлены своими президентами. О своем участии в "Крымской платформе"
заявили главы Эстонии, Литвы, Латвии, Словении, Молдовы, Финляндии, Венгрии,
Словакии и Польши. Отдельно еще и прибудет президент Европейского совета.
Из Грузии,
Швеции, Румынии и Хорватии украинцы будут ждать премьер-министров. Чехи и
швейцарцы будут представлены на саммите главами парламентов. Португалия и
Великобритания отправят в Украину руководителей местных министерств обороны.
Также на заседание
"Крымской платформы" прибудут министры иностранных дел многих государств. В
этом перечне и Франция, и Италия, и Болгария, и другие.
Интересно, что из
американских политиков на саммите ожидают прибытия личного посланника
президента Джозефа Байдена. Этот же чиновник возглавляет американское министерство
транспорта.
Напомним, что
основное заседание "Крымской платформы" ожидается в День Государственного флага,
23 августа.
Ранее "Комментарии" сообщали, что после запуска "Крымской платформы" все изменится, о деоккупации Крыма теперь будут говорить каждый день и приближать ту дату, когда это произойдет. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, подробнее о чем можно прочесть в нашем материале.
Также на портале
мы рассказывали, почему в оккупированном Крыму местные жители не с восторгом встречают приезжающих на отдых россиян.
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