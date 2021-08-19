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Окончательный список: сколько стран присоединится к «Крымской платформе»

По информации Дмитрия Кулебы, в «Крымской платформе» примет участие девять иностранных президентов

сегодня, 13:26
Автор:

Вечканова Елена

Международный саммит, посвященный вопрос деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова в состав Украины, окончательно закончил прием заявок от стран-участниц. По словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, 23 августа, накануне празднования 30-летия провозглашения Независимости, страну посетят представители 44 стран и зарубежных организаций.

Окончательный список: сколько стран присоединится к «Крымской платформе»

Кулеба объявил окончательный список участников "Крымской платформы". Фото: 24 канал

Как сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на брифинг министра, минимум девять государств будут представлены своими президентами. О своем участии в "Крымской платформе" заявили главы Эстонии, Литвы, Латвии, Словении, Молдовы, Финляндии, Венгрии, Словакии и Польши. Отдельно еще и прибудет президент Европейского совета.

Из Грузии, Швеции, Румынии и Хорватии украинцы будут ждать премьер-министров. Чехи и швейцарцы будут представлены на саммите главами парламентов. Португалия и Великобритания отправят в Украину руководителей местных министерств обороны.

Также на заседание "Крымской платформы" прибудут министры иностранных дел многих государств. В этом перечне и Франция, и Италия, и Болгария, и другие.

Интересно, что из американских политиков на саммите ожидают прибытия личного посланника президента Джозефа Байдена. Этот же чиновник возглавляет американское министерство транспорта.

Напомним, что основное заседание "Крымской платформы" ожидается в День Государственного флага, 23 августа.

Ранее "Комментарии" сообщали, что после запуска "Крымской платформы" все изменится, о деоккупации Крыма теперь будут говорить каждый день и приближать ту дату, когда это произойдет. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, подробнее о чем можно прочесть в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, почему в оккупированном Крыму местные жители не с восторгом встречают приезжающих на отдых россиян.


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/kuleba-nazval-ves-sostav-krymskoj-platformy.html
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