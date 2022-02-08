Кулеба обозначил "красные линии" Украины: нарушило ли государство хоть одну из них

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три "красных линии", от которых Украина никогда не отступит в процессе переговоров.

Дмитрий Кулеба - фото: Facebook

Первая – какие-либо уступки по территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Вторая – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "донецкими" и "луганскими" "народными республиками".

Третье – украинский народ всегда будет единственным источником решений по внешней политике нашего государства.

Переступила ли Украина какие-то из этих линий? Какие – и почему – может попытаться переступить? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Мы неизбежно пойдем – в той или иной форме, в то или иное время – на диалог

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что названные главой МИД "красные линии" не являются новыми. Об этом говорили ранее. Артикуляция же этого вопроса, по мнению эксперта, показывает, что Украина не поменяла (и, вроде бы, словами Кулебы, не собирается менять) свое видение ситуации по разрешению конфликта.

"Первая "красная линия" (что мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ), по моему мнению, останется неизменной. Ее поддерживает и украинское общество, и украинский политикум. И даже если бы международное сообщество склоняло нас к ее пересечению, это означало бы признание возможности других государств, в частности РФ, нарушать территориальную целостность других стран. Что может стать сигналом, способным привести к целому ряду новых конфликтов, разрушив не только европейский, но и мировой порядок", – поясняет эксперт.

Касательно второй линия (подталкивание Киева к прямым переговорам с Донецком и Луганском) не всё так просто, считает Владислав Дзивидзинский.

Он поясняет:

"Безусловно, РФ давно делает множество ходов, в том числе формирует информационное поле, чтобы назвать всё происходящее на Востоке Украины – гражданской войной, внутренним конфликтом. И, как заявил Кулеба, выступить в роли посредника, миротворца, а не участником конфликта, стороной, которая всё развязала. Но эти хитрости абсолютно понятны как украинскому обществу и политикуму, так и другим странам. При этом, ОРДЛО являются частью Украину. А любая война заканчивается миром. И по итогу она закончится возвратом ОРДЛО в состав Украину. То есть, мы неизбежно пойдем – в той или иной форме, в то или иное время – на диалог. Более того. Учитывая, что участники т.н. "ДНР" и "ЛНР" входят в подгруппы переговорщиков в рамках Минского формата, что их подписи стоят на ряде документов, что коммуникация с ними происходит при обменах военнопленными, можно сказать, что в неком виде мы уже проводим диалог с этими "республиками". Потому эта "красная линия" нуждается в уточнении. Ведь диалог, подчеркиваю, велся и ведется. Вопрос лишь в том, что вовсе не ОРДЛО должны диктовать условия мира, а мы. К тому же важно не допустить возможности реализации российского сценария выставить всё это внутриукраинским конфликтом".

Что касается третьей "линии", согласно которой, по Кулебе, именно украинский народ является единственным источником решений по внешней политике нашего государства, то она, по мнению эксперта, уже нарушена.

"Я считаю, что диалог с украинским обществом, при президентстве Зеленского, при парламенте с монобольшинством, не велся и не ведется. Не было дискуссий с экспертами, с лидерами других политсил. Так что говорить о том, будто украинский народ является источником решений во внешней политике – не приходится. Понятно, что спрашивать народ по каждому вопросу невозможно. Тем более, что мы делегировали соответствующие функции президенту, отвечающему, в том числе, за внешнюю политику. Но в государстве есть институции, которые должны ориентироваться на общественное мнение. А социология доступна всегда. И всё же даже попыток общения с народом (в том числе по вопросам внешней политики) не происходит. Хоть ключевые вопросы можно и нужно выносить на референдум, тем более, законодательство теперь это позволяет", – отмечает Владислав Дзивидзинский.

Он также обращает внимание, что у нас в последнее время проводится масса встреч, масса визитов, где об Украине говорят без Украины. Или где в Украине говорят о ней, но – не прислушиваясь к мнению народа.

"Поэтому пафосная фраза, озвученная как третья "красная линия", звучит хорошо, но к реальности сейчас не имеет никакого отношения, – уверен эксперт. – Мы, действительно, должны сами решать свою судьбу, а не слушать то или иное мнение, навязанное, к примеру, Западом. Но украинский народ сейчас не имеет голоса в вопросах, крайне важных для государства. Именно поэтому я считаю, что данная "красная линия" уже нарушена".

Выполнение Минских соглашений в существующем варианте, к сожалению, означает переход обозначенных "красных линий"

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, до сегодняшнего дня, Украина еще не переступила ни одну из обозначенных "красных линий".

"А вот что будет дальше, надо будет смотреть по итогам сегодняшних переговоров Зеленского с Макроном и дальнейших шагов в Нормандском формате", – считает Денис Попович.

Он отмечает, что выполнение Минских соглашений в существующем варианте, к сожалению, означает переход обозначенных "красных линий". А их невыполнение может привести к обострению на линии разграничения на Донбассе.

"Пока ситуация является тупиковой и все предпринятые ранее дипломатические усилия не привели к прорыву", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" — Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять "Минск".

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