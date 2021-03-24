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Главная Новости Политика внешняя политика В МИД назвали условие прекращения войны на Донбассе за неделю
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В МИД назвали условие прекращения войны на Донбассе за неделю

Конфликт можно закончить за неделю

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал важное заявление по поводу войны на Донбассе и назвал условие, при котором конфликт можно будет закончить через неделю. Об этом он сообщил в интервью словацкому изданию "Tyzden", передает пресс-служба украинского МИД.

В МИД назвали условие прекращения войны на Донбассе за неделю

Фото: Google

По его словам, война на Донбассе может закончиться за неделю, если будет "зеленый свет" со стороны Москвы. Он отметил, что без желания России продвижение к миру на Востоке Украины невозможно. 

Дипломат заявил, что если в Кремле будут придерживаться своих политических обещаний и подтверждать, что Донбасс является частью Украины, то конфликт будет решен очень быстро, после того, как Россия выведет свои войска с оккупированных территорий. 

Кулеба отметил, что если завтра все российские войска выйдут из Донбасса, то война закончится через неделю. Главной проблемой глава украинского МИД назвал то, сколько времени нам понадобится для того, чтобы принудить Россию прекратить военную агрессию на Донбассе. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства её прямого вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что у Байдена заявили о противостоянии с Путиным.

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Источник: https://mfa.gov.ua
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Обусуждения

иван

сегодня, 10:37

Там где действительно есть Россия, там нет конфликта. Крым это подтверждает.

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