У Байдена заявили о противостоянии с Путиным: "Тяжелые дни"

В администрации нового президента США Джо Байдена рассказали о том, что ожидают тяжёлых дней в отношениях с Россией после того, как глава Белого дома назвал лидера Кремля Владимира Путина убийцей. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире канала "MSNBS News".

Фото: White House

По его словам, у США с Россией будут тяжелые дни в отношениях из-за того, что страны имеют диаметральную позицию по принципиальным вопросам. Советнику Байдена задали вопрос о том, не было ли ошибкой высказывание президента США, который назвал Владимира Путина убийцей.

Салливан заявил, что Байден дал прямой ответ на прямой вопрос, как и делал это все 40 лет работы на государственной службе. Он отметил, что точно также Байден продолжает работать и на посту президента. Советник главы Белого дома заявил, что по принципиальным вопросам у России и США существуют глубокие разногласия, а также есть ситуации, которые требуют вмешательства американцев.

Одновременно он сказал, что администрация США может вести взаимодействие с Россией по интересующим ее вопросам, как это было, например, с продлением договора о сокращении стратегических вооружений.

Он отметил, что с Россией будут не простые отношения, которые потребуют отстаивание американских интересов.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Он вступил в должность 20 января 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия несет ядерную опасность всей Европе.

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