logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.03.2021

BTC/USD

54647.51

ETH/USD

1693.89

LTC/USD

186.20

НБУ 23.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Байдена заявили о противостоянии с Путиным: "Тяжелые дни"
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена заявили о противостоянии с Путиным: "Тяжелые дни"

Байден будет действовать решительно

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

В администрации нового президента США Джо Байдена рассказали о том, что ожидают тяжёлых дней в отношениях с Россией после того, как глава Белого дома назвал лидера Кремля Владимира Путина убийцей. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире канала "MSNBS News".

У Байдена заявили о противостоянии с Путиным: "Тяжелые дни"

Фото: White House

По его словам, у США с Россией будут тяжелые дни в отношениях из-за того, что страны имеют диаметральную позицию по принципиальным вопросам. Советнику Байдена задали вопрос о том, не было ли ошибкой высказывание президента США, который назвал Владимира Путина убийцей.

Салливан заявил, что Байден дал прямой ответ на прямой вопрос, как и делал это все 40 лет работы на государственной службе. Он отметил, что точно также Байден продолжает работать и на посту президента. Советник главы Белого дома заявил, что по принципиальным вопросам у России и США существуют глубокие разногласия, а также есть ситуации, которые требуют вмешательства американцев.

Одновременно он сказал, что администрация США может вести взаимодействие с Россией по интересующим ее вопросам, как это было, например, с продлением договора о сокращении стратегических вооружений. 

Он отметил, что с Россией будут не простые отношения, которые потребуют отстаивание американских интересов. 

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Он вступил в должность 20 января 2021 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия несет ядерную опасность всей Европе.

Читайте также о новых требованиях России по Донбассу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ