В Кремле прокомментировали заявление Байдена о том, что Путин – убийца

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена, который назвал убийцей российского лидера. Об этом он сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты".

Байден и Путин

По его словам, высказывание Байдена оскорбляет главу государства, а не лично Владимира Путина. Он отметил, что заявление американского лидера является оскорбительным и беспрецедентным. Песков сказал, что в ответ Путин пожелал здоровья Байдену, и якобы сделал это искренне.

Спикер Кремля сказал, что Путин предложил Байдену диалог, однако в США отвергли данную инициативу. Он отметил, что отношения между странами необходимо реанимировать и не давать им скатываться по наклонной. Песков сказал, что во время подобного обострения ситуации между США и Россией необходим диалог между президентами.

Справка: в недавнем интервью телеканалу ABC Джо Байдену задали вопрос о том, является ли убийцей Владимир Путин, на что президент США ответил утвердительно. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о сказанном, ведь дал прямой ответ на прямой вопрос.

В ответ на высказывание Байдена Путин пожелал ему здоровья и предложил дебаты в прямом эфире, однако в Белом доме ответили отказом. Байден также сказал, что очень давно и хорошо знает Владимира Путина и отметил, что он заплатит за то, что Россия могла вмешиваться в проведение выборов президента США, которые состоялись осенью 2020 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

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