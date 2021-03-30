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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину
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Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

Путин провоцирует эскалацию конфликта

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что Россия и ее президент Владимир Путин хочет уничтожить или подчинить себе нашу страну. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24. 

Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

Кравчук. Фото: Liga

По его словам, глава Кремля Владимир Путин имеет территориальные претензии к Украине и провоцирует обострение войны на Донбассе из-за того, что хочет уничтожить или подчинить себе наше государство. Он отметил, что еще с момента обретения Украиной независимости в 1991 году Россия декларировала, что наша страна будет в зоне ее стратегических интересов.

Кравчук сказал, что данную формулировку вынесли на утверждение и поддержали в Кремле, а также в государственной думе России, утвердив её в качестве принципа внешней политики РФ. Первый президент заявил, что это говорит о том, что Россия никогда не бросит попытки взять Украину под контроль. 

Глава украинской делегации напомнил высказывание президента России Владимира Путина о том, что Украина является случайной и нереальной страной, которая не имеет будущего. Также он подчеркнул, что на одной из конференций стран СНГ Путин заявил, что Россия имеет претензии к Украине, по словам Кравчука, речь шла именно о территориальных претензиях.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. На этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали планом Кравчука.

До Кравчука главой делегации Украины был второй президент Леонид Кучма, который занимал эту должность с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ny3Z_T1R3Fs&list=PLIAEX8kYfCUcTlTi7vzLdZAA---FkdHyB&index=2
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