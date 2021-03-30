Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе, – Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о том, что Президент Владимир Зеленский готов отдать приказ о наступлении на оккупированные территории Донбасса, чтобы освободить их от боевиков России. Об этом он сообщил во время интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Система "Град"

По его словам, существует возможность такого решения главы государства, однако необходимо просчитать все риски, в том числе и масштабную военную агрессию со стороны России. Он отметил, что риски заключаются в том, что например Донецк, является миллионным городом, а наступление ВСУ может стать причиной огромных жертв среди мирного населения.

Генерал заявил, что Владимир Зеленский может дать такую команду, однако надо понимать готовность нашей страны к подобным действиям и их последствия. Хомчак также отметил, что нужно понимать, кто будет вести войну против украинской армии. Он сказал, что если будет, как в 2014 году, когда было прямое вмешательство регулярных войск РФ, то могут возникнуть проблемы.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что еще один президент назвал Путина убийцей.

Читайте также, возможно ли мирно прекратить войну на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!