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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе, – Хомчак
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Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе, – Хомчак

Такое решение возможно

сегодня, 10:10
Автор:

Гриниченко Дима

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о том, что Президент Владимир Зеленский готов отдать приказ о наступлении на оккупированные территории Донбасса, чтобы освободить их от боевиков России. Об этом он сообщил во время интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе, – Хомчак

Система "Град"

По его словам, существует возможность такого решения главы государства, однако необходимо просчитать все риски, в том числе и масштабную военную агрессию со стороны России. Он отметил, что риски заключаются в том, что например Донецк, является миллионным городом, а наступление ВСУ может стать причиной огромных жертв среди мирного населения.

Генерал заявил, что Владимир Зеленский может дать такую команду, однако надо понимать готовность нашей страны к подобным действиям и их последствия. Хомчак также отметил, что нужно понимать, кто будет вести войну против украинской армии. Он сказал, что если будет, как в 2014 году, когда было прямое вмешательство регулярных войск РФ, то могут возникнуть проблемы.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что еще один президент назвал Путина убийцей.

Читайте также, возможно ли мирно прекратить войну на Донбассе. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9BJhZ6YHse0
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