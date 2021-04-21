В Кремле объяснили, почему Путин согласился говорить с Байденом

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер согласился принимать участие в саммите с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Reuters

Речь шла о том, почему Путин принял приглашение Байдена об участии в климатическом саммите. По словам Пескова, Путин согласился на это из-за того, что вопросы климата являются одними из наиболее приоритетных для РФ.

Он отметил, что когда Путин получил всю полноту информации о саммите, то принял предложение Байдена принять участие в мероприятии. Спикер Кремля заявил, что на мероприятии лидеры государств обменяются мнениями о происходящем. Выступление Путина на саммите запланировано на завтра.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.

Во время первого телефонного разговора с Путиным Байден поднял вопросы продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравления оппозиционера Алексея Навального, вмешательства в американские выборы и российской агрессии на Донбассе.

Во время второго разговора с Путиным Байден призвал его прекратить эскалацию ситуации на Донбассе и предложил провести встречу в третьей стране для решения проблем между Россией и США.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Россия может напасть на Украину.

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