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Главная Новости Политика внешняя политика У Путина отреагировали на предложение Зеленского о встрече на Донбассе
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У Путина отреагировали на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

В Совете федерации России отреагировали на предложение Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на Донбассе

сегодня, 10:03
Автор:

Гриниченко Дима

В Совете федерации России прокомментировали вчерашнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил тому встретиться на Донбассе. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, передают российские пропагандистские СМИ.

У Путина отреагировали на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: EPA

По его словам, он не видит во встрече Зеленского и Путина на Донбассе никакого смысла. Джабаров назвал заявление украинского президента "заявлением хорошего актера", однако отметил, что оно якобы не несет за собой смысловой нагрузки.

Он сказал, что Зеленский предлагает встречу на украинском Донбассе, однако Путин не будет встречаться с ним на той территории, которую Украина не контролирует. Джабаров считает, что Зеленский захотел перехватить инициативу у Путина перед его сегодняшним посланием к федеральному собранию.

Справка: 20 апреля Владимир Зеленский выпустил обращение, в котором рассказал о масштабной военной угрозе со стороны России и заявил, что наша страна готова противостоять агрессии Москвы. Он также обратился к Путину на русском языке и предложил ему провесит встречу в любой точке Донбасса, где сегодня идет война. 

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в МИД рассказали, когда Россия может напасть на Украину.

Читайте также о прорыве в переговорах по Донбассу в ТКГ. 





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