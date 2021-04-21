У Путина отреагировали на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

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Гриниченко Дима
В Совете федерации России прокомментировали вчерашнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил тому встретиться на Донбассе. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, передают российские пропагандистские СМИ.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: EPA
По его словам, он не видит во встрече Зеленского и Путина на Донбассе никакого смысла. Джабаров назвал заявление украинского президента "заявлением хорошего актера", однако отметил, что оно якобы не несет за собой смысловой нагрузки.
Он сказал, что Зеленский предлагает встречу на украинском Донбассе, однако Путин не будет встречаться с ним на той территории, которую Украина не контролирует. Джабаров считает, что Зеленский захотел перехватить инициативу у Путина перед его сегодняшним посланием к федеральному собранию.
Справка: 20 апреля Владимир Зеленский выпустил обращение, в котором рассказал о масштабной военной угрозе со стороны России и заявил, что наша страна готова противостоять агрессии Москвы. Он также обратился к Путину на русском языке и предложил ему провесит встречу в любой точке Донбасса, где сегодня идет война.
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