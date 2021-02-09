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В Кремле готовят операцию по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей

Оккупанты активно проводят военные учения

сегодня, 14:45
Автор:

Гриниченко Дима

В Кремле готовят полномасштабную военную операцию по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей и делают все для дискредитации Минского процесса, чтобы обвинить Украину в срыве договоренностей. Об этом рассказал политический эксперт Дмитрий Снегирев, передает издание "Ua.news".

В Кремле готовят операцию по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей

Донбасс. Фото: Google

По его словам, в последнее время на линии фронта участились провокации со стороны боевиков, а также переброска так называемого "2 армейского корпуса ЛНР" к линии разграничения. Оккупанты проводят масштабные военные учения, в частности на территории Луганского аэропорта и военной базы "Транспеле".

Также эксперт заявил, что оккупанты перебрасывают к линии фронта тяжелое вооружение, бронетехнику и системы реактивного залпового огня. 

Он отметил, что все эти факторы свидетельствуют не только о точечных нарушениях режима прекращения огня, но и сценарий эскалации конфликта с применением вооружений, которые запрещены Минскими соглашениями. 

Эксперт сказал, что на недавнем форуме "Русский Донбасс" прозвучала идея о расширении "ЛНР-ДНР" до границ Донецкой и Луганской областей. 

Снегирев заявил, что такие действия являются элементами военного и административного давления на Украину, что является доказательство существования сценария России по расширению границ марионеточных республик.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет роль США в решении конфликта на Донбассе.

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Источник: https://ua.news/ua/kreml-gotovyt-operatsyyu-po-okkupatsyy-vsej-terrytoryy-luganskoj-y-donetskoj-oblastej/
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