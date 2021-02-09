Стало известно, что будет с заблокированными каналами Медведчука

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Гриниченко Дима
В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания рассказали о том, что будет с каналами 112, NewsOne и Zik, которые попали под санкции СНБО и потеряли возможность вещания. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Коваля, вышеупомянутые каналы будут лишены лицензии на вещание на пять лет. Он сказал, что предусматриваются дальнейшие санкции и за нарушения, сделанные за последнее время (каналы продолжают вещать на YouTube).
Также он отметил, что лишение лицензии этих каналов не является борьбой со свободой слова, а лишь попытка борьба с человеком (Тарасом Козаком), против которого были введены санкции СНБО.
В ближайшее время Нацсовет соберется для того, чтобы рассмотреть нарушения, которые были совершены на каналах 112, NewsOne и Zik в последние дни.
Он сказал, что не стоит думать, что если каналы прекратили вещание, то о них забудут. Коваль заявил, что Нацсовет продолжит следить за их деятельностью и добавил, что только за 2020 год в отношении этих каналов было введено более 20 санкций.
Замглавы Нацсовета отметил, что каналы были заблокированы по ряду причин, и вопрос о свободе слова тут точно не является главным.
2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака, который является формальным владельцем каналов 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга считается нардеп Виктор Медведчук.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский заявил о возможной отмене карантина.
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