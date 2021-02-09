Стало известно, какой будет роль США в решении войны на Донбассе

В украинской делегации в минской ТКГ рассказали о том, какой может быть роль США в переговорном процессе при новой администрации президента Джо Байдена. Об этом рассказал спикер украинской делегации Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

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Он прокомментировал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского, который хочет привлечь США к переговорам по Донбассу. По словам Арестовича, такое развитие событий возможно через возвращение должности специального представителя США по Донбассу.

Спикер украинской делегации отметил, что все помнят, какую роль в процессе играл Курт Волкер, который также является одним из кандидатов на эту должность.

По его словам, мы можем четко увидеть принципиальную позицию США по вопросу Донбасса и желание американцев помочь Украине в Нормандском и Минском формате.

Арестович подчеркнул, что присоединение США к переговорному процессу даст мощный толчок для того, чтобы соглашения были реализованы.

Также он выразил надежду на то, что на ближайшем заседании ТКГ удастся договориться с россиянами об открытии пунктов пропуска в Счастье и Золотом.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооружённая агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Началу войны на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, которая не была признана Украиной и международным сообществом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что немецкий лидер озвучил свою позицию по поводу будущего Украины.

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