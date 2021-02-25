В Кабмине сообщили, когда Украина получит контроль над границей с Россией на Донбассе

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Гриниченко Дима
В Кабинете министров Украины заявили, что наша страна планирует получить контроль над российско-украинской границей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области до 2025 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 февраля.
Фото: Google
На заседании Кабмина были внесены соответствующие изменения в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года. Сообщается, что инициатором принятия данного решения стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В документе сказано, что после возобновления контроля над границей в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей необходимо обеспечить готовность к усиленной охраны участка.
Также в соответствии с инициативой будут запланированы необходимые мероприятия по восстановлению охраны границы между Украиной и Россией на оккупированной сегодня территории Донбасса.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства её вторжения в Украину.
Граница России и Украины после начала войны фактически контролируется службами РФ и подконтрольными России боевиками в ОРДЛО.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда состоялся незаконный "референдум", который не признали Украина и страны-члены международного сообщества.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, зачем Россия раздает паспорта на Донбассе.
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