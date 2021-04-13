В Кабмине рассказали, зачем Путину война с Украиной

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, для чего президенту России Владимиру Путину нужна война против нашей страны. Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова".

Владимир Зеленский и Владимир Путин

По ее словам, обострение ситуации на линии фронта на Донбассе является выгодным для Владимира Путина, так как может поднять его рейтинг. Она отметила, что наша страна ждет, что Запад усилит санкции против России, если в Кремле не откажутся от планов по обострению военной ситуации.

Стефанишина сказала, что таким образом хозяин Кремля поднимает свои рейтинги и использует эскалацию в качестве предвыборной технологии. Она напомнила, что осенью 2021 года в России пройдут выборы в государственную думу, а на фоне внутренних проблем в РФ война будет стратегией Путина на выборах, чтобы отвлечь внимание граждан.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последнее время страна-агрессор продолжает стягивать войска к границам с Украиной и на территорию временно оккупированного Крыма. Российская пропаганда в то же время угрожает Украине большой войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чего Владимир Зеленский ожидает от Джо Байдена.

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