В Кабмине рассказали, когда Украина вступит в НАТО

В Кабинете министров Украины сделали важное заявление о вступлении нашей страны в НАТО и сообщили, когда появится понимание насчет вступления в Североатлантический Альянс. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "1+1".

Фото: Google

По её словам, уже в 2021 году наша страна может получить ответ со стороны НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. Чиновница заявила, что на данный момент идет процесс получения плана действий по членству в НАТО.

Она отметила, что вступления Украины в Альянс зависит только от нас самих. Украине необходимо проводить реформы в оборонной сфере и тщательно работать с ведущими странами НАТО.

Речь идет о реформах закупок в оборонной сфере, Службы безопасности Украины, а также изменениях в вопросах верховенства права и национальной безопасности и обороны.

Вице-премьер отметила, что уже принят ряд законов, которые присоединили Украину к обороным закупкам НАТО. Стефанишина напомнила, что наша страна уже имеет статус особого партнера Альянса.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска России. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", президент России Владимира Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия затягивает процесс обмена пленными на Донбассе.

Читайте также, когда может произойти отставка правительства.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!