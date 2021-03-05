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Главная Новости Политика внешняя политика В Кабмине рассказали, когда Украина вступит в НАТО
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В Кабмине рассказали, когда Украина вступит в НАТО

Названы точные сроки

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Кабинете министров Украины сделали важное заявление о вступлении нашей страны в НАТО и сообщили, когда появится понимание насчет вступления в Североатлантический Альянс. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "1+1".

В Кабмине рассказали, когда Украина вступит в НАТО

Фото: Google

По её словам, уже в 2021 году наша страна может получить ответ со стороны НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. Чиновница заявила, что на данный момент идет процесс получения плана действий по членству в НАТО.

Она отметила, что вступления Украины в Альянс зависит только от нас самих. Украине необходимо проводить реформы в оборонной сфере и тщательно работать с ведущими странами НАТО. 

Речь идет о реформах закупок в оборонной сфере, Службы  безопасности Украины, а также изменениях в вопросах верховенства права и национальной безопасности и обороны.

Вице-премьер отметила, что уже принят ряд законов, которые присоединили Украину к обороным закупкам НАТО. Стефанишина напомнила, что наша страна уже имеет статус особого партнера Альянса. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска России. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", президент России Владимира Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия затягивает процесс обмена пленными на Донбассе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JFOZl-DjEuQ
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comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 11:27

Ната-это стая гиен!!! Они могут только толпой напасть на одну слабую страну,типа Ливии,Югославии и еще не позволять пострадавшей стране оказывать помощь.Как это подло и низко.И в это дерьмо рветься теперешняя Украина!!?? Скажи мне кто твой друг и я скажу,кто ты !!!

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