Шмыгаль рассказал, планируется ли отставка правительства

Президент Владимир Зеленский не собирается распускать Кабинет министров Украины и снимать Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра. Об этом в общении с журналистами рассказал сам глава правительства, сообщает "РБК-Украина".

Шмыгалю ни разу не намекали про отставку. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По словам Шмыгаля, никто из команды президента не говорил с ним об отставке. Более того — подобные темы не поднимались никогда: ни в начале его премьерства, ни сейчас, после многих негативных решений украинской власти.

Денис Шмыгаль призвал украинцев не прислушиваться к сплетням и меньше читать якобы инсайдерские Telegram-каналы. Никакой правдивой информации эти средства не несут. Вместе с этим премьер-министр заверил: в случае принятия Зеленским решения об отставке нынче действующего Кабмина, представители правительства тут же об этом заявят официально.

Позицию Шмыгаля подтверждают и в Офисе президента. Как ранее заявлял советник главы ОП Михаил Подоляк, Владимир Зеленский не считает, что Кабмин следует отправлять в отставку, пусть даже и существуют отдельные негативные моменты (например, отсутствие полноценного министра энергетики, коим хотели сделать Юрия Витренко — ред.).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о позиции экспертов насчет возможной отставки Дениса Шмыгаля и его правительства. Некоторые из специалистов считают, что сегодня попросту нет достойной кандидатуры, которая бы подошла и президенту, и была хорошо принята населением.

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