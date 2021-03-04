Шмыгаль рассказал, планируется ли отставка правительства

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Вечканова Елена
Президент
Владимир Зеленский не собирается распускать Кабинет министров Украины и снимать
Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра. Об этом в общении с журналистами
рассказал сам глава правительства, сообщает "РБК-Украина".
Шмыгалю ни разу не намекали про отставку. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По словам Шмыгаля,
никто из команды президента не говорил с ним об отставке. Более того — подобные
темы не поднимались никогда: ни в начале его премьерства, ни сейчас, после многих
негативных решений украинской власти.
Денис Шмыгаль
призвал украинцев не прислушиваться к сплетням и меньше читать якобы инсайдерские
Telegram-каналы. Никакой правдивой информации эти
средства не несут. Вместе с этим премьер-министр заверил: в случае принятия Зеленским
решения об отставке нынче действующего Кабмина, представители правительства тут
же об этом заявят официально.
Позицию Шмыгаля
подтверждают и в Офисе президента. Как ранее заявлял советник главы ОП Михаил
Подоляк, Владимир Зеленский не считает, что Кабмин следует отправлять в отставку, пусть даже и существуют отдельные негативные моменты (например, отсутствие
полноценного министра энергетики, коим хотели сделать Юрия Витренко — ред.).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о позиции экспертов насчет возможной отставки Дениса Шмыгаля и его правительства. Некоторые из специалистов считают, что сегодня попросту нет
достойной кандидатуры, которая бы подошла и президенту, и была хорошо принята
населением.
Также на портале вы можете узнать, что же властям
удалось сделать за двенадцать месяцев премьерства Шмыгаля. Интересно, что сам
глава Кабмина считает плюсов объявление локдауна в Украине. Специально для
удобства читателей корреспонденты портала подготовили красочную инфографику.
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