В Кабмине перечислили главные тезисы российской пропаганды против Украины: список

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко перечислил главные тезисы и фейки российской пропаганды, которые используются против нашей страны для искажения образа украинцев. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

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По словам Ткаченко, противостоять пропаганде Кремля помогает критически мышление. Он отметил, что все должны помнить о том, что российскую пропаганду пытаются донести в любой способ и перечислил несколько тезисов, которые Россия использует против Украины в информационном поле.

Первым фейком пропаганды РФ Ткаченко назвал рассказы о том, что власти Украины ущемляют русскоязычное население. Он отметил, что этот фейк появился давно, однако очередным поводом для его трансляции стало вступление в действие норм закона о функционировании государственного языка. Министр сказал, что Россия сразу начала обвинять Украину в русофобской политике и дискриминации русского языка. Это делается для того, чтобы поляризовать общество и убедить этнических русских и русскоязычных украинцев в том, что их права в Украине нарушаются.

Вторым штампом российской пропаганды Ткаченко назвал тезис о том, что Украина не является самостоятельным государством и управляется западными странами. Он отметил, что Кремль постоянно использует этот тезис и привел пример ситуации с санкциями против газопровода "Северный поток-2", когда в России заявили, что Запад использует Украину для противостояния с ними. Министр сказал, что это делается для того, чтобы Украина оставалась зависимой от России в энергетическом плане.

Третьим фейком министр назвал тезис о том, что санкции против телеканалов Медведчука якобы являются притеснением свободы слова из-за того, что рейтинг президента Зеленского падает. Причиной продвижения этого тезиса Ткаченко назвал то, что Россия потеряла огромный медийный ресурс в Украине, который манипулировал настроенными и мыслями людей. Кроме того были наложены личные санкции на соратников Путина, что вызвало острую реакцию в Кремле.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что США готовы к усилению санкций против России.

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