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Когда состоится встреча Зеленского с Байденом

Внештатный советник Зеленского называет одну причину, почему лидеры двух стран до сих пор не встретились

сегодня, 07:50
Автор:

Кириєнко Анна

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джозефа Байдена — очень важное событие, которое может положительно повлиять на нашу страну. Однако лидеры не спешат отправляться на переговоры.

Когда состоится встреча Зеленского с Байденом

Внешняя политика: почему Зеленский и Байден до сих пор не встретились. Фото: tsn.ua

По словам внештатного советника Зеленского Эндрю Мака, встреча между лидерами стран состоится. Надо подождать пока урегулируется ситуация с коронавирусом.

Пандемия COVID-19 — единственное препятствие, которое мешает президентам.

Эндрю Мак уверен, что страны наладят отношения.

"Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем восстановится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон", — комментирует ситуацию советник.

Также Эндрю Мак подчеркивает, что из-за пандемии коронавируса другие мировые лидеры также не могут встретиться с главой США в Вашингтоне.

Однако внештатный советник отмечает, что сам Джозеф Байден понимает ситуацию в Украине и поддерживает само государство.

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер подтверждает отношение Джозефа Байдена к Украине. По словам Волкера, Украина будет иметь широкую поддержку в Америке. Власти США и в дальнейшем планируют поддерживать нашу страну, независимо от отношений Вашингтона и Москвы.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что бывший разведчик КГБ СССР и однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец заявил, что высказывание Джо Байдена, который назвал главу Кремля убийцей, говорит о том, что между США и РФ началась новая холодная война. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://kanaldom.tv/pochemu-vladimir-zelenskij-i-dzhozef-bajden-eshhyo-ne-vstretilis-poyasnili-v-ssha-video/
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