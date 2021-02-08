В Европе призвали Зеленского смело идти по пути Порошенко

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Президента Украины Владимира Зеленского продолжить путь своего предшественника Петра Порошенко. Речь идет об усиленной интеграции Украины в европейский союз и НАТО. Об этом Науседа написал на своем аккаунте в "Twitter".

Зеленский. Фото: ОП

По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по курсе евроатлантической интеграции.

Президент Литвы в своем посте поздравил Украины со второй годовщиной принятия изменений в Конституцию Украины, которые закрепили стратегический курс страны в ЕС и НАТО.

Он отметил, что данное решение окончательно закрепило геополитический выбор нашей страны, а Литва активно поддерживает все усилия Украины на этом направлении. Науседа также пожелал Зеленскому удачи и сил на этом пути.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении в Конституцию стратегического курса на приобретение статуса постоянного члена ЕС и НАТО.

Решение поддержали 334 народных депутата.

Тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что только членство в ЕС и НАТО поможет Украине получить гарантии независимости, а также мир и благополучие.

Также экс-президент заявлял, что для пути в ЕС и НАТО необходимо развивать антикоррупционную инфраструктуру, реализовывать судебную реформу, углублять интеграцию с ЕС и работать над получением плана действий для членства в НАТО.

Ранее "Комментарии" сообщали, что первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские военные должны стрелять в ответ при обстрелах со стороны боевиков на Донбассе.

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