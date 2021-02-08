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В Европе призвали Зеленского смело идти по пути Порошенко

Это историческое решение

сегодня, 11:40
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Президента Украины Владимира Зеленского продолжить путь своего предшественника Петра Порошенко. Речь идет об усиленной интеграции Украины в европейский союз и НАТО. Об этом Науседа написал на своем аккаунте в "Twitter".

В Европе призвали Зеленского смело идти по пути Порошенко

Зеленский. Фото: ОП

По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по курсе евроатлантической интеграции. 

Президент Литвы в своем посте поздравил Украины со второй годовщиной принятия изменений в Конституцию Украины, которые закрепили стратегический курс страны в ЕС и НАТО.

Он отметил, что данное решение окончательно закрепило геополитический выбор нашей страны, а Литва активно поддерживает все усилия Украины на этом направлении. Науседа также пожелал Зеленскому удачи и сил на этом пути.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении в Конституцию стратегического курса на приобретение статуса постоянного члена ЕС и НАТО.

Решение поддержали 334 народных депутата. 

Тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что только членство в ЕС и НАТО поможет Украине получить гарантии независимости, а также мир и благополучие. 

Также экс-президент заявлял, что для пути в ЕС и НАТО необходимо развивать антикоррупционную инфраструктуру, реализовывать судебную реформу, углублять интеграцию с ЕС и работать над получением плана действий для членства в НАТО.

Ранее "Комментарии" сообщали, что первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские военные должны стрелять в ответ при обстрелах со стороны боевиков на Донбассе.

Читайте также условие подачи воды в Крым со стороны Украины.



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Источник: https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1358370337835143171?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358370337835143171%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fprezident-litvyi-prizval-zelenskogo-smel
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