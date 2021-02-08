Кулеба назвал условие для подачи воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для подачи воды в оккупированный Крым и заявил, что позиция наше страны по данному вопросу остается жесткой. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Вода в Крым. Фото: 24 канал

По словам министра, подача днепровской воды в Крым будет восстановлена после того, как Россия уйдет с этой территории и полуостров будет деоккупирован.

Кулеба подчеркнул, что позиция Украины остается очень жесткой. Он сказал, что подача воды будет только после возвращения полуострова Украине.

Министр высказал позицию украинской власти, на которой она последовательно стоит вот уже долгое время.

Мониторинговая миссия Организации объединенных наций в Украине сделала вывод о том, что Россия, как аннексировавшая полуостров страна несет основную ответственность за обеспечение Крыма водой.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета, аэропорт Симферополя и другие стратегические объекты.

16 марта был проведен "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Позже Путин признавал, что "зелеными человечками" в Крыму были военные РФ, хотя в марте 2014 года все руководство России отрицало данный факт.

В апреле 2014 года Россия начала военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ярош предложил Зеленскому принять закон о коллаборантах.

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