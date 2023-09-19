В Ереване звучат взрывы: что происходит

Жители Еревана, не согласные с заявленной позицией премьер-министра Никола Пашиняна, блокировали здания парламента и Кабмина Армении. Полиция, которая находится в оцеплении зданий применила светошумовые гранаты. Об этом сообщают "Комментарии".

Никол Пашинян

В ответ на возобновление Азербайджаном боевых действий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет вести боевых действий против Азербайджана. Протестующие восприняли это, как "сдачу" Арцаха — Нагорного Карабаха. Сейчас в центре Еревана периодически вспыхивают стычки между протестующими и полицией.

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Напомним, что сегодня Баку возобновил боевые действия против самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе. По сообщениям СМИ, Азербайджан нанес артиллерийские удары по позициям армянских воинских формирований, а также по столице республики — Степанакерту, который азербайджанцы именуют Ханкенди. Как сообщают журналисты, на данный момент Вооруженные силы Азербайджана захватили шестьдесят укрепленных позиций армянских формирований.

Армянская апостольская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными". Франция, где проживает одна из самых многочисленных армянских диаспор, осудила Азербайджан, потребовав созыва Совета безопасности ООН. Россия, чьи миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, заявила о своей обеспокоенности и признании того факта, что Карабах — это часть Азербайджана. Одновременно с этим в Иран, который считается союзником Армении, прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу, где обсудил со своим иранским коллегой ситуацию вокруг Карабаха.

В ходе заседания Генассамблеи ООН президент Турции Эрдоган поддержал Азербайджан, заявив что "Карабах — это Азербайджан".

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе запланировано на 21 сентября.

Власти Азербайджана готовы к переговорам с армянскими властями в Карабахе только после их капитуляции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника Алиева.

