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Главная Новости Политика внешняя политика В чем проблема возобновления переговоров по Донбассу — эксперт
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В чем проблема возобновления переговоров по Донбассу — эксперт

По мнению Мусы Магомедова, сторонам необходимо найти консенсус хотя бы по ключевым вопросам — открытия КПВВ и режима тишины

сегодня, 16:05
Автор:

Вечканова Елена

Заседания ТКГ возобновились в онлайн-формате после длительного перерыва. Все скандальные (и не слишком) подробности работы сторон становятся достоянием общественности. Специально для портала "Комментарии" ситуацию проанализировал народный депутат ВРУ IХ созыва Муса Магомедов.

В чем проблема возобновления переговоров по Донбассу — эксперт

Эксперт проанализировал возобновление переговоров ТКГ. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Политик напомнил, что после начала работы ТКГ без проблемных ситуаций не обошлось. Во-первых, Россия снова пыталась привлечь к переговорам осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Пирогову. Этот шаг РФ, считает Муса Магомедов, продиктован лишь одной целью — создавать заведомо конфликтную ситуацию, затягивать переговорный процесс и пытаться демонстрировать недоговороспособность Украины.

Также есть и другие моменты, которые слегка видоизменили работу Трехсторонней контактной группы. Нардеп напомнил, что по причине болезни Леонида Кравчука украинскую делегацию временно возглавляет Алексей Резников. К тому же впервые в заседании принял участие новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен, который сменил Хайди Грау.

"Стороны пытаются договориться о месте проведения живых встреч, а не в формате видеоконференций. Загвоздка в том, что Украина по политическим соображениям не хочет встречаться в Минске. Россия на уступки не идет. Согласен, Минск — не идеальная площадка для переговоров, однако нам важно расставить приоритеты. На мой взгляд, не стоит самих себя загонять в глухой угол. Содержание и результаты переговоров важнее места их проведения", — подчеркивает Муса Магомедов.

По мнению депутата, позитив в возобновлении встреч ТКГ после перерыва есть. А вот отсутствие конкретных результатов — огорчает.

"Обсуждая вопросы безопасности, говорили о необходимости придерживаться режима прекращения огня и начала разминирования. По социально-экономической проблематике договорились 2 сентября провести первое заседание экспертной группы по экологическим проблемам, связанным с затоплением шахт вдоль линии разграничения. Если не решить этих вопросов, экологическая катастрофа зацепит и Украину, и ОРДЛО", — подчеркивает Магомедов.

Рассказал политик и про гуманитарную часть заседания. На ней рассматривались вопросы обмена пленными и разблокирования работы двух КПВВ.

"На линии соприкосновения — семь КПВВ. Полноценно работает один пункт пропуска, второй — дважды в неделю пропускает обладателей спецпропусков. Граждане Украины лишены возможности встретиться со своими родственниками, решить свои социальные вопросы, выехать на учебу или лечение, — делится своим возмущением Магомедов. — Поэтому открытие двух дополнительных КПВВ, конечно, улучшит ситуацию с перемещением граждан, но не решит".

Нардеп считает, что сторонам необходимо найти консенсус хотя бы по ключевым вопросам — открытия КПВВ и режима тишины. По мнению Мусы Магомедова, люди — важнее, поэтому он надеется, что представители ОРДЛО пойдут навстречу Украине и перестанут блокировать работу пропускных пунктов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что сейчас активно обсуждается вероятный перенос очных встреч делегаций из Беларуси в другую страну. Какое государство может стать новой площадкой для ТКГ, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что, по мнению члена ТКГ Сергея Гармаша, могло стать причиной масштабного обострения у линии разграничения на востоке Украины.


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Источник: https://comments.ua/opinionto/2868-chto-ne-tak-s-vozobnovleniem-peregovorov-po-donbassu.html
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Обсуждения

xxx

сегодня, 15:29

Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- http://bit.do/extazex

Правдоруб

сегодня, 15:17

Какие блин переговоры могут быть с террористами, убийцами и предателями родины - да никакие!!! Единый выход это взять границу и территории под 100% контроль!!! Если бы в США такое было, они бы эти территории быстро бы зачистили... А Путин цирк устроил и смеется со всего мира, мира здесь нет но отсюда не уйду и буду дальше оружие им поставлять... Минские соглашения это лживый фальшь для того что бы слить территории России.

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