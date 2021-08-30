В чем проблема возобновления переговоров по Донбассу — эксперт

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Вечканова Елена
Заседания ТКГ
возобновились в онлайн-формате после длительного перерыва. Все скандальные (и
не слишком) подробности работы сторон становятся достоянием общественности. Специально
для портала "Комментарии" ситуацию проанализировал народный депутат ВРУ IХ созыва Муса Магомедов.
Эксперт проанализировал возобновление переговоров ТКГ. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политик напомнил,
что после начала работы ТКГ без проблемных ситуаций не обошлось. Во-первых, Россия
снова пыталась привлечь к переговорам осужденную в Украине за терроризм
представительницу "ДНР" Пирогову. Этот шаг РФ, считает Муса
Магомедов, продиктован лишь одной целью — создавать заведомо конфликтную
ситуацию, затягивать переговорный процесс и пытаться демонстрировать
недоговороспособность Украины.
Также есть и
другие моменты, которые слегка видоизменили работу Трехсторонней контактной
группы. Нардеп напомнил, что по причине болезни Леонида Кравчука украинскую
делегацию временно возглавляет Алексей Резников. К тому же впервые в заседании
принял участие новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен, который сменил
Хайди Грау.
По мнению депутата,
позитив в возобновлении встреч ТКГ после перерыва есть. А вот отсутствие
конкретных результатов — огорчает.
Рассказал политик
и про гуманитарную часть заседания. На ней рассматривались вопросы обмена
пленными и разблокирования работы двух КПВВ.
Нардеп считает,
что сторонам необходимо найти консенсус хотя бы по ключевым вопросам — открытия
КПВВ и режима тишины. По мнению Мусы Магомедова, люди — важнее, поэтому он
надеется, что представители ОРДЛО пойдут навстречу Украине и перестанут
блокировать работу пропускных пунктов.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что
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Обсуждения
Новости
xxx
сегодня, 15:29
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Правдоруб
сегодня, 15:17
Какие блин переговоры могут быть с террористами, убийцами и предателями родины - да никакие!!! Единый выход это взять границу и территории под 100% контроль!!! Если бы в США такое было, они бы эти территории быстро бы зачистили... А Путин цирк устроил и смеется со всего мира, мира здесь нет но отсюда не уйду и буду дальше оружие им поставлять... Минские соглашения это лживый фальшь для того что бы слить территории России.