В чем проблема возобновления переговоров по Донбассу — эксперт

Заседания ТКГ возобновились в онлайн-формате после длительного перерыва. Все скандальные (и не слишком) подробности работы сторон становятся достоянием общественности. Специально для портала "Комментарии" ситуацию проанализировал народный депутат ВРУ IХ созыва Муса Магомедов.



Эксперт проанализировал возобновление переговоров ТКГ. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Политик напомнил, что после начала работы ТКГ без проблемных ситуаций не обошлось. Во-первых, Россия снова пыталась привлечь к переговорам осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Пирогову. Этот шаг РФ, считает Муса Магомедов, продиктован лишь одной целью — создавать заведомо конфликтную ситуацию, затягивать переговорный процесс и пытаться демонстрировать недоговороспособность Украины.

Также есть и другие моменты, которые слегка видоизменили работу Трехсторонней контактной группы. Нардеп напомнил, что по причине болезни Леонида Кравчука украинскую делегацию временно возглавляет Алексей Резников. К тому же впервые в заседании принял участие новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен, который сменил Хайди Грау.

"Стороны пытаются договориться о месте проведения живых встреч, а не в формате видеоконференций. Загвоздка в том, что Украина по политическим соображениям не хочет встречаться в Минске. Россия на уступки не идет. Согласен, Минск — не идеальная площадка для переговоров, однако нам важно расставить приоритеты. На мой взгляд, не стоит самих себя загонять в глухой угол. Содержание и результаты переговоров важнее места их проведения", — подчеркивает Муса Магомедов.

По мнению депутата, позитив в возобновлении встреч ТКГ после перерыва есть. А вот отсутствие конкретных результатов — огорчает.

"Обсуждая вопросы безопасности, говорили о необходимости придерживаться режима прекращения огня и начала разминирования. По социально-экономической проблематике договорились 2 сентября провести первое заседание экспертной группы по экологическим проблемам, связанным с затоплением шахт вдоль линии разграничения. Если не решить этих вопросов, экологическая катастрофа зацепит и Украину, и ОРДЛО", — подчеркивает Магомедов.

Рассказал политик и про гуманитарную часть заседания. На ней рассматривались вопросы обмена пленными и разблокирования работы двух КПВВ.

"На линии соприкосновения — семь КПВВ. Полноценно работает один пункт пропуска, второй — дважды в неделю пропускает обладателей спецпропусков. Граждане Украины лишены возможности встретиться со своими родственниками, решить свои социальные вопросы, выехать на учебу или лечение, — делится своим возмущением Магомедов. — Поэтому открытие двух дополнительных КПВВ, конечно, улучшит ситуацию с перемещением граждан, но не решит".

Нардеп считает, что сторонам необходимо найти консенсус хотя бы по ключевым вопросам — открытия КПВВ и режима тишины. По мнению Мусы Магомедова, люди — важнее, поэтому он надеется, что представители ОРДЛО пойдут навстречу Украине и перестанут блокировать работу пропускных пунктов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что сейчас активно обсуждается вероятный перенос очных встреч делегаций из Беларуси в другую страну. Какое государство может стать новой площадкой для ТКГ, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что, по мнению члена ТКГ Сергея Гармаша, могло стать причиной масштабного обострения у линии разграничения на востоке Украины.

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