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В Белоруси обвинили поляков во вторжении

Погранслужба Белоруси обвинила поляков во вторжении в воздушное пространство республики

сегодня, 23:37
Автор:
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Константин Куликов
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Белорусские военные якобы зафиксировали на видео нарушение госграницы польским вертолетом — Ми-24 залетел вглубь страны более чем на один км. Поляки опровергли эти претензии. Об этом сообщают "Комментарии".

В Белоруси обвинили поляков во вторжении

Ми-24

Погранкомитет Белоруссии опубликовал кадры пересечения государственной границы польским военным вертолетом Ми-24 в Берестовицком районе Гродненской области, он якобы залетел на глубину до 1200 метров и вернулся обратно. После инцидента представитель МИД Белоруссии попросил польскую сторону принять меры по прекращению подобных случаев. 


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Варшава в свою очередь опровергла пересечение границы Белоруссии своим военным вертолетом, обвиняя Минск во лжи. Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский подчеркнул, что речь идет о провокации со стороны Минска, а нарушения не было. 

Напомним, что в Белоруссии сегодня начались масштабные учения ОДКБ "Боевое братство-2023". Они продлятся по 6 сентября на территории трех областей, граничащих с Польшей и странами Балтии — Минской, Брестской и Гродненской. Участие в "Боевом братстве" примут, как сообщается, свыше 2500 военных и более 500 единиц вооружения.

Ранее Лукашенко пригрозил Польше, которая вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 

- В апреле Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе по отношению к нашей стране, — заявил Лукашенко. — Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. А вот это уже опасный шаг! И мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтоб потом больно не было.

29 мая 2023 года союзник Лукашенко — президент РФ Владимир Путин — подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 

Тем временем, Путин сделал заявление о войне.

Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США.

А из Украины разрешили выезд определенной категории студентов.  



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