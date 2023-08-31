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"Чтоб потом больно не было": Лукашенко угрожает Польше

Глава Белоруси отверг требования сопредельных стран Балтии и Польши о выводе вагнеровцев из Белоруси, вместо этого сам выдвинул собственные претензии

сегодня, 18:12
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Белоруси Александр Лукашенко заявил свой протест из-за выхода Польши из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщают "Комментарии". При этом союзник России не поскупился на угрозы в адрес своих западных соседей.

"Чтоб потом больно не было": Лукашенко угрожает Польше

Александр Лукашенко

- В апреле Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе по отношению к нашей стране, — заявил Лукашенко. — Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. А вот это уже опасный шаг! И мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтоб потом больно не было.


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По мнению Лукашенко, на территории Польши и других сопредельных стран, в том числе Украины, также проходят подготовку участники белоруской оппозиции.

"Я уже не говорю о подготовке на их территории наших "беглых" для осуществления военного переворота в Белоруси. Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем, — заявил Лукашенко. 

Кроме того, в ответ на требование Польши о выводе вагнеровцев из Белоруси Лукашенко потребовал, чтобы Польшу, Литву и другие страны Балтии покинули все "иностранные военнослужащие".

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора и вступил в силу 9 ноября 1992 года. В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников в районе применения Договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты.

13 июля 2007 президент России Владимир Путин подписал Указ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров". 29 мая 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

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