Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил на марафоне "Поделись своим знанием" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает "Интерфакс". Об этом сообщают "Комментарии".

В России поставили памятник ядерной ракете

Но, как отмечает агентство ТАСС, из презентации "Роскосмоса" следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

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"Сармат" — это комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой, которая, как утверждают в России, способна нести ядерные и гиперзвуковые боеприпасы большой мощности. Заявленная стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность — 18 тысяч километров. "Сармат" должен прийти на смену советскому комплексу "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана") с самой мощной в арсенале России стратегической ракетой шахтного базирования, дальность которой составляет 11 тысяч километров.

В ракете используется модернизированная версия двигателя РД-264, уже применяемого в "Сатане". В отличие от "Сатаны", в концепции комплекса "Сармат" делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами противоракетной обороны, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология "орбитальной бомбардировки" позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей THAAD, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.



"Сармат" пафосно представлял Владимир Путин в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда глава России заявлял, что "Сармат" может нести большое количество ядерных боеприпасов, а также способен "пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира". При этом в виртуальной презентации ракета летела в сторону Северной Америки через Северный полюс. Но согласно открытой информации, успешно испытан "Сармат" был лишь один раз — в конце апреля 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, министерство обороны России сообщило об успешном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Напомним, что перед широкомасштабным вторжением в Украину Путин предупредил западные страны, что в случае вмешательства в военный конфликт они столкнуться с вызовами, которые никогда не испытывали в своей истории.

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