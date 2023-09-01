Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США

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Константин Куликов
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил на марафоне "Поделись своим знанием" генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает "Интерфакс". Об этом сообщают "Комментарии".
В России поставили памятник ядерной ракете
Но, как отмечает агентство ТАСС, из презентации "Роскосмоса" следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.
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"Сармат" — это комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой, которая, как утверждают в России, способна нести ядерные и гиперзвуковые боеприпасы большой мощности. Заявленная стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, дальность — 18 тысяч километров. "Сармат" должен прийти на смену советскому комплексу "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана") с самой мощной в арсенале России стратегической ракетой шахтного базирования, дальность которой составляет 11 тысяч километров.
В ракете используется модернизированная версия двигателя РД-264, уже применяемого в "Сатане". В отличие от "Сатаны", в концепции комплекса "Сармат" делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами противоракетной обороны, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология "орбитальной бомбардировки" позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей THAAD, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.
"Сармат" пафосно представлял Владимир Путин в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда глава России заявлял, что "Сармат" может нести большое количество ядерных боеприпасов, а также способен "пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира". При этом в виртуальной презентации ракета летела в сторону Северной Америки через Северный полюс. Но согласно открытой информации, успешно испытан "Сармат" был лишь один раз — в конце апреля 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, министерство обороны России сообщило об успешном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Напомним, что перед широкомасштабным вторжением в Украину Путин предупредил западные страны, что в случае вмешательства в военный конфликт они столкнуться с вызовами, которые никогда не испытывали в своей истории.
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