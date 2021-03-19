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В Белом доме подтвердили слова Байдена о том, что Путин – убийца

Джен Псаки дала четкий ответ

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Белом Доме прокомментировали слова президента США Джо Байдена, который заявил, что президент России Владимир Путин является убийцей. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь администрации Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме подтвердили слова Байдена о том, что Путин – убийца

Фото: AP

На брифинге Псаки задали вопрос о том, не жалеет ли Джо Байден о том, что назвал Владимира Путина убийцей. Она заявила, что президент США не жалеет о сказанном, так как дал прямой ответ на прямой вопрос.

В недавнем интервью телеканалу ABC Джо Байдену задали вопрос о том, считает ли он убийцей Владимира Путина, на что президент США ответил утвердительно. Также Байден сказал, что Путин заплатит за то, что Россия вмешивалась в американские выборы. 

18 марта Путин ответил Байдену детской поговоркой "кто обзывается, тот сам так называется" в ответ на его слова и пожелал здоровья американскому президенту. 

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.

Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. 

Во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным Байден затронул вопросы продления договора о сокращении стратегический вооружений, отравления российского оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и российской агрессии на территории Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько политических партий работает в Украине.

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Обусуждения

украинец

сегодня, 11:41

ссал путин на питара байдена с верхушки звезды кремля.

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