В администрации Джо Байдена назначили нового ответственного за политику США в отношении Украины

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Антон Рудак
Ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат Робин Данниган. Ее назначила администрация Джо Байдена. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Робин Данниган в США, фото Государственного департамента США
Кроме Украины, дипломат сосредоточится на формировании политики Беларуси, Молдовы, Польши, Венгрии и Чехии. Ранее она занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента с 2014 по 2017 год. Последние три года Робин Данниган работала в посольстве США в Вене. Сначала была заместителем главы миссии, а затем — поверенной в делах Австрии.
В материале американской службы "Радио Свобода" отмечается, что Робин Данниган является критиком планов России по строительству "Северного потока-2" в обход Украины. Ведь Киев, по ее словам, может потерять около 2 миллиардов долларов в год за транзитные сборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Газпром" не забронировал для Украины дополнительных транзитных мощностей. Это приведет к уменьшению транзита газа в ЕС. Таким образом Россия намекает, что полноценное газоснабжение возможно только по трубам "Северного потока-2".
Между тем президент Украины Владимир Зеленский собирается вновь посетить Соединенные Штаты Америки. По словам его пресс-секретаря, уже запланирован визит в Нью-Йорк, но на когда именно, не уточнил.
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