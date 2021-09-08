В администрации Джо Байдена назначили нового ответственного за политику США в отношении Украины

Ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат Робин Данниган. Ее назначила администрация Джо Байдена. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Робин Данниган в США, фото Государственного департамента США

Кроме Украины, дипломат сосредоточится на формировании политики Беларуси, Молдовы, Польши, Венгрии и Чехии. Ранее она занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента с 2014 по 2017 год. Последние три года Робин Данниган работала в посольстве США в Вене. Сначала была заместителем главы миссии, а затем — поверенной в делах Австрии.

В материале американской службы "Радио Свобода" отмечается, что Робин Данниган является критиком планов России по строительству "Северного потока-2" в обход Украины. Ведь Киев, по ее словам, может потерять около 2 миллиардов долларов в год за транзитные сборы.

"Надо спросить: почему можно поддерживать Украину одной рукой и душить ее другой, — приводит издание слова Данниган на конференции в ноябре 2015 года. — "Северный поток-2" грозит не только выживанию Украины и ее ресурсам, но и представляет риск для диверсификации энергоресурсов в Европе, особенно в юго-восточной Европе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Газпром" не забронировал для Украины дополнительных транзитных мощностей. Это приведет к уменьшению транзита газа в ЕС. Таким образом Россия намекает, что полноценное газоснабжение возможно только по трубам "Северного потока-2".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский собирается вновь посетить Соединенные Штаты Америки. По словам его пресс-секретаря, уже запланирован визит в Нью-Йорк, но на когда именно, не уточнил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!