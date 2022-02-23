Уже две страны-союзницы России по ОДКБ отказались признавать "ЛДНР". Об этом сообщает издание УНИАН.

Военные - фото из открытых источников

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в комментарии "Арменпресс" заявил, что вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке дня. В Ереване говорят, что проблемы между Москвой и Киевом могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов международного права и Устава ООН.

Вчера, 22 февраля с таким же заявлением выступили власти Казахстана.

"Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном независимости "ЛНР" и "ДНР" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов, и уставов ООН", — передает УНИАН слова – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об отказе от мобилизации и программе экономического патриотизма: эксперты оценили планы Зеленского. По словам президента Украины, наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Запад снова бьет санкциями Россию: эксперты оценили очередной сигнал от Байдена. Эксперты оценили, насколько санкции Запада могут помочь остановить эскалацию на востоке Украины.

Портал "Комментарии" также сообщал о том, что в посольстве Таиланда высказали свою позицию относительно действий России. Таиланд поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ и признание ею ЛДНР.

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