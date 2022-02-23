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Уже две страны-союзницы России по ОДКБ отказались признавать "ЛДНР"

В Ереване говорят, что проблемы между Москвой и Киевом могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов международного права и Устава ООН

сегодня, 11:37 comments1844
Автор:

Денис Подставной
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Уже две страны-союзницы России по ОДКБ отказались признавать "ЛДНР". Об этом сообщает издание УНИАН.

Уже две страны-союзницы России по ОДКБ отказались признавать "ЛДНР"

Военные - фото из открытых источников

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в комментарии "Арменпресс" заявил, что вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке дня. В Ереване говорят, что проблемы между Москвой и Киевом могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов международного права и Устава ООН.

Вчера, 22 февраля с таким же заявлением выступили власти Казахстана.

"Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном независимости "ЛНР" и "ДНР" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов, и уставов ООН", — передает УНИАН слова – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об отказе от мобилизации и программе экономического патриотизма: эксперты оценили планы Зеленского. По словам президента Украины, наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике. 

Читайте также о том, что Япония присоединяется к ЕС и США – вводит санкции против РФ: как накажут россиян. Японская сторона приняла решение ввести запрет на выпуск в своей стране облигаций России. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Запад снова бьет санкциями Россию: эксперты оценили очередной сигнал от Байдена. Эксперты оценили, насколько санкции Запада могут помочь остановить эскалацию на востоке Украины. 

Портал "Комментарии" также сообщал о том, что в посольстве Таиланда высказали свою позицию относительно действий России. Таиланд поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ и признание ею ЛДНР. 


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Источник: https://www.unian.net/world/uzhe-dve-strany-soyuznicy-rossii-po-odkb-otkazalis-priznavat-ldnr-novosti-mira-11713984.html
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