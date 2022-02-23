В посольстве Таиланда высказали свою позицию относительно действий России

Украинский политик провел переговоры с послом Королевства Таиландом Четапаном Максампханом. Об этом написал народный депутат и глава группы по межпарламентским связям с этой страной Михаил Радуцкий в Телеграмме.



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По словам посла Таиланда, его государство полностью поддерживает Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Власти Таиланда осуждают признание президентом России и Госдумой независимости самопровозглашенных псевдореспублик на украинских территориях.

Четапан Максампхан заявил, что Таиланд активизирует дипломатическую деятельность для сдерживания России от военной интервенции и агрессии по отношению к Украине. В частности, королевство выразит свою поддержку нашему государству на заседании генеральной ассамблеи ООН, которая должна пройти в Нью-Йорке.

"Спасибо господину послу за проукраинскую позицию. Мы продолжаем формировать международный фронт в поддержку Украины. Весь мир должен знать, что Путин – агрессор, а легитимизация Л/ДНР – это нарушение международного права", — написал политик.

Как сообщал портал "Комментарии", в Словакии отреагировали на акт агрессии РФ против Украины. Власти соседней страны готовы принимать беженцев из Украины и оказывать поддержку нашему государству. Президент Зузанна Чапутова заявила, что действия Путина и Госдумы России это не что иное, как акт агрессии и военной оккупации Украины.

Также мы писали, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

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