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"Уничтожение Украины": Кулеба рассказал о целях Кремля

Кулеба подчеркнул, что основным методом давления на Москву являются санкции

сегодня, 12:42
Автор:

Денис Подставной
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу целей Кремля. Об этом пишет издание ТСН. 

"Уничтожение Украины": Кулеба рассказал о целях Кремля

Владимир Путин - фото из открытых источников

В интервью изданию CNN Дмитрий Кулеба заявил, что целью Москвы является уничтожение нашей страны. 

"Его (президента РФ – Ред.) конечная цель – уничтожить Украину. Его не интересуют части Украины. Он не заинтересован даже держать под своим контролем всю страну… Хочет провала идеи украинской государственности. Это его цель", — передает слова Дмитрия Кулебы издание ТСН. 

Кулеба подчеркнул, что основным методом давления на Москву являются санкции. По словам главы МИД, РФ ведет гибридную войну, а потому может атаковать и физически, и в киберпространстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения, — нардеп. Чрезвычайное состояние планируется ввести на всей территории Украины на тридцать дней.

Читайте также о том, что российский журналист признался, что его переполняет чувство вины за действия Путина против Украины. Юрий Дудь раскритиковал действия Путина по отношению к Украине. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание "ЛДНР"Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" осудили не единогласно. 

"Комментарии" сообщали о том, что украинцы представили разработки на Международной выставке-конференции UMEX 2022: что презентовали. На Международной выставке-конференции UMEX 2022 украинская делегация пообщалась с партнерами по сотрудничеству в оборонной сфере. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/putina-ne-interesuyut-chasti-ukrainy-kuleba-vyskazalsya-po-povodu-celey-kremlya-1984936.html
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