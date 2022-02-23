"Уничтожение Украины": Кулеба рассказал о целях Кремля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу целей Кремля. Об этом пишет издание ТСН.

Владимир Путин - фото из открытых источников

В интервью изданию CNN Дмитрий Кулеба заявил, что целью Москвы является уничтожение нашей страны.

"Его (президента РФ – Ред.) конечная цель – уничтожить Украину. Его не интересуют части Украины. Он не заинтересован даже держать под своим контролем всю страну… Хочет провала идеи украинской государственности. Это его цель", — передает слова Дмитрия Кулебы издание ТСН.

Кулеба подчеркнул, что основным методом давления на Москву являются санкции. По словам главы МИД, РФ ведет гибридную войну, а потому может атаковать и физически, и в киберпространстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения, — нардеп. Чрезвычайное состояние планируется ввести на всей территории Украины на тридцать дней.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание "ЛДНР". Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" осудили не единогласно.

"Комментарии" сообщали о том, что украинцы представили разработки на Международной выставке-конференции UMEX 2022: что презентовали. На Международной выставке-конференции UMEX 2022 украинская делегация пообщалась с партнерами по сотрудничеству в оборонной сфере.

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