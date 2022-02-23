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Какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения, - нардеп

Чрезвычайное состояние планируется ввести на всей территории Украины на тридцать дней

сегодня, 12:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, чем отличается военное положение от чрезвычайного и где его будут вводить. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения, - нардеп

Фото иллюстративное / Pixabay

По его словам, сейчас нужно было бы вводить военное положение, потому что такое применяется в случае вторжения другого государства. А вот чрезвычайное положение вводится, когда есть какие-нибудь техногенные катастрофы или природные катастрофы.

Во время военного положения на местах создаются военные администрации и вся власть передается им. В случае введения чрезвычайного положения власть остается у глав областных администраций и местного самоуправления, но несколько по-другому распределяется.

Также для граждан вводят определенные ограничения, например комендантский час, специальный режим въезда в области, пересечения границы, правоохранители и военные получают больше полномочий, например, могут проверять автомобили граждан. Согласно закону, чрезвычайное положение по всей территории можно ввести на 30 суток, на отдельных территориях – до 60 суток.

"Есть принципиальная разница в том, как происходит самоуправление на территориях во время чрезвычайного положения и военного, поэтому целесообразнее было бы ввести военное. Но СНБО и президент принимают решение, а Рада должна проголосовать за это решение. Указ президента о введении чрезвычайного положения на приграничных территориях будет рассматривать комитет в полдень. Предварительно известно, что это будут Донецкая, Луганская, Харьковская и все приграничные границы с Беларусью и Россией, возможно Одесская", — говорит нардеп.

Также он добавил, что если в указе будут нормы и запреты, не способствующие усилению обороноспособности страны, то депутаты будут подавать свои предложения.

Как передает корреспондент портала, чрезвычайное положение планируется ввести на всей территории Украины сроком на 30 дней. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада сегодня может ввести чрезвычайное положение.


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