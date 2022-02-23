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Стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР

Признание Россией ЛНР и ДНР осудили не единогласно

сегодня, 12:26
Автор:

Карина Ожерельева
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22 февраля нардепы Украины голосовали за заявление Верховной Рады Украины о признании Российской Федерацией независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Из присутствовавших 344 народных депутатов осудили признание ЛДНР и поддержали введение санкций против России 336 политиков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Нардепы от "Слуги народа" поддержали постановление, кроме Сергея Одарченко, решившего не голосовать. 16 парламентариев "Слуги народа" не присутствовали на заседании.

"Родина" и "Европейская солидарность" поддержали постановление в полном составе. Четверо нардепов из "Батькивщины" отсутствовали, в то время как из "ЕС" в зале отсутствовали два парламентария.

Что касается партии "Голос", то она также проголосовала в полном составе, кроме Леси Василенко, решившей не голосовать. Двое парламентариев из "Голоса" не присутствовали.

Нардепы от партий "Доверие" (один депутат не присутствовал) и "За будущее" (отсутствовали пятеро парламентариев) проголосовали в полном составе.

Что же касается "Оппозиционной платформы – За жизнь", то 22 февраля большинство депутатов партии не присутствовало (37 депутатов не пришли на заседание). В общей сложности присутствовало 7 депутатов от ОПЗЖ, среди которых трое (Юрий Павленко, Александр Фельдман и Григорий Мамка) поддержали осуждение признания ЛДНР, двое (Александр Колтунович и Николай Скорик) воздержались, а еще двое (Федор Христенко и Олег Волошин) не голосовали.

То есть в общей сложности из 344 присутствующих парламентариев во время голосования тем или иным способом не поддержали решение восемь нардепов:

Леся Василенко ("Голос") – не голосовала

Сергей Магера (внефракционный) – воздержался

Виктория Гриб (внефракционная) – не голосовала

Андрей Одарченко ("Слуга народа") – не голосовал

Александр Колтунович (ОПЗЖ) – воздержался

Николай Скорик (ОПЗЖ) – воздержался

Федор Христенко (ОПЗЖ) – не голосовал

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине.


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Источник: https://censor.net/ua/news/3318207/vosmero_nardepiv_na_vchorashnomu_zasidanni_rady_ne_zasudyly_vyznannya_ldnr_ta_ne_pidtrymaly_sanktsiyi
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