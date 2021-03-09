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Украину призвали готовиться к полному разрыву отношений с Россией

Нужен будет посредник между Москвой и Киевом

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Украина в ближайшее время может полностью разорвать дипломатические отношения с Россией и должна быть готова к этому. Об этом сообщил бывший посол нашей страны в Соединенных Штатах Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".

Украину призвали готовиться к полному разрыву отношений с Россией

Фото: Google

Дипломат призвал власти Киева начинать подготовку к полному разрыву дипломатических отношений с россиянами, по его словам, нужно подготовить решение заранее и в дальнейшем незамедлительно его принимать.

Он отметил, что при таком развитии событий Украине нужно будет обратиться к условной третьей стороне, которая будет выступать в качестве посредником между Киевом и Москвой. Дипломат отметил, что третья сторона также могла бы представлять позицию нашей страны по консульским вопросам.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая продолжается до сих пор. В конфликте принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время войны погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия своего участия в конфликте не признает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI
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