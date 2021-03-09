Кравчук рассказал о том, что СССР можно было сохранить

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как можно было сохранить СССР от развала в 1991 году и заявил, что такие варианты рассматривались всерьез. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: РИА-Новости

По его словам, развал Советского союза можно было предотвратить при помощи его превращения в конфедерацию. Он отметил, что перед подписанием соглашений в Беловежской пуще в Москве активно обсуждался вариант, при котором можно было сохранить СССР в качестве единой страны.

Кравчук рассказал, что бывший президент России Борис Ельцин выступал с идеей создания конфедерации вместо государства с федеративным устройством. Во время обсуждения этой идеи политики обратились к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который попросил привести пример подобного государства.

В ответ Борис Ельцин назвал Швейцарию, где постоянно меняются президенты. Горбачев задумался, однако отверг подобное предложение, заявив, что президент должен быть только один.

Кравчук отметил, что тогда он понял невозможность реализации подобного сценария, а через некоторое время Горбачев предложил провести референдум о сохранении СССР. Первый президент Украины отметил, что Горбачев не хотел ничего менять радикально, а лишь хотел сохранить систему, что было невозможным.

Леонид Кравчук был избран первым президентом независимой Украины в 1991 году и пробыл на должности до 1994 года. Тогда он проиграл выборы Леониду Кучме, который занимал пост президента до 2004 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук сделал жесткое заявление о России.

Читайте также о том, что спикер ТКГ пригрозил сторонникам Петра Порошенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!