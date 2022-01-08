Украину окружили с трех сторон: NYT показало карту расположения российских войск

Учитывая данные, полученные от украинских и западных чиновников, а также спутниковых снимков, влиятельное американское издание The New York Times обновило карту скопления российских войск возле территории Украины.

СМИ показали карту скопления войск России (фото из открытых источников)

Показано, что Украина окружена с трех сторон: оккупированного Крыма, России (три группы военных недалеко от Воронежа, две группы — ближе к белорусской границе, еще одна — возле Волгограда), а также со стороны Донбасса.

По данным The New York Times, в район украинской границы стянуто около 100 тысяч российских военных. На карте также указан род, численность войск и виды техники.

Аналитики не говорят о том, что Россия намерена напасть на нашу страну, однако подчеркивают готовность Москвы к началу масштабного вторжения.





Фото: Инфографика NYT



Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что эксперты не прогнозируют полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства. По словам чиновника, в России нет достаточного количества войск для проведения полномасштабной операции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что война на Донбассе далека от завершения. В этом, по словам российского чиновника, виновата якобы Украина.

Читайте также, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о тактике Кремля, когда российским руководством дается команда стягивать войска к украинской границе. Министр уверен, что пока что план Москвы не сработал. Он считает, что Путину уже не нужны разговоры, он теперь хочет получить желаемый результат.

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