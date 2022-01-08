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Украину окружили с трех сторон: NYT показало карту расположения российских войск

Американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле границ Украины

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Учитывая данные, полученные от украинских и западных чиновников, а также спутниковых снимков, влиятельное американское издание The New York Times обновило карту скопления российских войск возле территории Украины. 

Украину окружили с трех сторон: NYT показало карту расположения российских войск

СМИ показали карту скопления войск России (фото из открытых источников)

Показано, что Украина окружена с трех сторон: оккупированного Крыма, России (три группы военных недалеко от Воронежа, две группы — ближе к белорусской границе, еще одна — возле Волгограда), а также со стороны Донбасса. 

По данным The New York Times, в район украинской границы стянуто около 100 тысяч российских военных. На карте также указан род, численность войск и виды техники. 

Аналитики не говорят о том, что Россия намерена напасть на нашу страну, однако подчеркивают готовность Москвы к началу масштабного вторжения.

Украину окружили с трех сторон: NYT показало карту расположения российских войск - фото 2

Фото: Инфографика NYT

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что эксперты не прогнозируют полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства. По словам чиновника, в России нет достаточного количества войск для проведения полномасштабной операции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что война на Донбассе далека от завершения. В этом, по словам российского чиновника, виновата якобы Украина.

Читайте также, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о тактике Кремля, когда российским руководством дается команда стягивать войска к украинской границе. Министр уверен, что пока что план Москвы не сработал. Он считает, что Путину уже не нужны разговоры, он теперь хочет получить желаемый результат.


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Источник: https://www.nytimes.com/
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