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Елизавета Черных
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинцы могут спокойно отдыхать в грядущие новогодние и рождественские праздники. Политик отметил, что эксперты не прогнозируют полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства. Такую информацию политик озвучил во время брифинга, передает РБК-Украина.
Данилов оценил вероятность вторжения России в ближайшее время - фото из открытых источников
Секретарь СНБО подчеркнул, что для вторжения стране-агрессору для начала нужно подготовиться, что займет большое количество времени.
Отметим, что ранее секретарь СНБО высказал мнение, что для вторжения на территорию Украины у России нет достаточного количества войск. По его словам, их должно быть больше, как минимум, в три раза, а то и больше. Кроме того, в СНБО на сегодня не наблюдают большого числа российских военных у границ нашего государства. При этом угроза со стороны РФ существует постоянно.
Ранее интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что Алексей Данилов озвучил прогноз касаемо новый волны коронавируса в стране. Политик отметил, что в начале февраля 2022 года в Украине может снова произойти всплеск заболеваемости из-за распространения нового, более опасного и заразного вариант СOVID — южноафриканского "Омикрона". Секретарь СНБО уверен, что избежать волны стране не удастся.
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