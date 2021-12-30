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Данилов оценил вероятность вторжения России в ближайшее время

Секретарь СНБО отметил, что большого вторжения Россия не может делать даже физически

сегодня, 20:15
Автор:

Елизавета Черных
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинцы могут спокойно отдыхать в грядущие новогодние и рождественские праздники. Политик отметил, что эксперты не прогнозируют полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства. Такую информацию политик озвучил во время брифинга, передает РБК-Украина. 

Данилов оценил вероятность вторжения России в ближайшее время

Данилов оценил вероятность вторжения России в ближайшее время - фото из открытых источников

Секретарь СНБО подчеркнул, что для вторжения стране-агрессору для начала нужно подготовиться, что займет большое количество времени. 

"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", — отметил Данилов. 

Отметим, что ранее секретарь СНБО высказал мнение, что для вторжения на территорию Украины у России нет достаточного количества войск. По его словам, их должно быть больше, как минимум, в три раза, а то и больше. Кроме того, в СНБО на сегодня не наблюдают большого числа российских военных у границ нашего государства. При этом угроза со стороны РФ существует постоянно. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что Алексей Данилов озвучил прогноз касаемо новый волны коронавируса в стране. Политик отметил, что в начале февраля 2022 года в Украине может снова произойти всплеск заболеваемости из-за распространения нового, более опасного и заразного вариант СOVID — южноафриканского "Омикрона". Секретарь СНБО уверен, что избежать волны стране не удастся. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/otdyhayte-spokoyno-snbo-ozhidayut-bolshogo-1640885805.html
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