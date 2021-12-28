Российская армия у украинской границы: Кулеба назвал конечную цель Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о тактике Кремля, когда российским руководством дается команда стягивать войска к украинской границе. Министр уверен, что пока что план Москвы не сработал. Как передает портал "Комментарии", своими соображениям Дмитрий Кулеба поделился в интервью изданию "РБК-Украина".

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр согласился с тем, что с Россией действительно начали разговаривать, к ее мнению прислушиваться, но это произошло не сейчас, а еще в 2015-2016 годах, когда Кремль начал свою операцию в Сирии. Вот только дальше разговоров дело не продвинулось и реализовать те планы, на которые рассчитывали в Кремле, так и не удалось.

Дмитрий Кулеба считает, что, стягивая войска к украинской границе Владимир Путин преследует цель – добиться от разговоров, от шантажа желаемого результата.

По словам главы МИД Украины, одно из требований Путина, о котором он заявляет публично, касается "гарантий безопасности". Российский президент хочет, чтобы США и НАТО заверили Кремль в том, что Альянс не будет расширяться на восток и по факту откажется от центральной Европы. К тому же все говорят о том, что Москва просит США гарантировать нерасширение на восток, но там есть ещё одна ультимативная просьба о том, чтобы США прекратили увеличивать военную мощь в странах-членах НАТО.

Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся с требованием Владимира Путина, потому что, если такое произойдёт, то это будет самым большим унижением Альянса с момента его создания.

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