Украинский посол заявил об измене, комментируя переговоры с Германией по поставке оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в своем комментарии, что мир в шаге от новой большой войны и добавил, что от Запада украинцам нужны не заявления, а оружие для защиты. Об этом пишет BILD

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"Сегодня нам не просто нужны слова, заявления о солидарности, нам нужно оружие для защиты. Нам в дальнейшем отказывают в оружии, которое может предоставить Германия. Мы никогда не забудем это предательство", — заявил дипломат , говоря, что отказ поставлять украинцам оружие может расцениваться как "провал германской внешней политики".

Также посол высказался о необходимости введения санкций от ЕС против России до начала предполагаемого наступления российских войск. Впрочем, как пишет Польское радио, есть только информация о том, что Германия предоставит вооруженным силам Украины защитные шлемы, а о передаче летального оружия немецкие чиновники не говорят. Ранее они дали понять украинским дипломатам, что вооружения не предоставят.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Германии, 5000 военных шлемов скоро отправят как гуманитарную помощь для Украины. Однако пока эти грузы тоже не переслала немецкая сторона.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что заявлял о недовольстве позицией Германии на сессии ПАСЕ. Также политик прокомментировал требования России и ее влияние на германское правительство и предположил, почему эта страна заняла такую позицию.

Также мы писали , что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности".

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