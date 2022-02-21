Украинский посол заявил об измене, комментируя переговоры с Германией по поставке оружия

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Козлова Альбіна
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в своем комментарии, что мир в шаге от новой большой войны и добавил, что от Запада украинцам нужны не заявления, а оружие для защиты. Об этом пишет BILD
Фото иллюстративное / Pixabay
По словам пресс-секретаря Министерства обороны Германии, 5000 военных шлемов скоро отправят как гуманитарную помощь для Украины. Однако пока эти грузы тоже не переслала немецкая сторона.
Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что заявлял о недовольстве позицией Германии на сессии ПАСЕ. Также политик прокомментировал требования России и ее влияние на германское правительство и предположил, почему эта страна заняла такую позицию.
Также мы писали , что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности".
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Обсуждения
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Александр
сегодня, 15:59
Говорят, что не представляют, что бы опять стреляло в русских немецкое оружие. Пусть тогда представят русское оружие стреляющее в немцев. Раз обещали повторить, могут и повторить. Только тогда Германия была нация, а сейчас??? союз зеленых с голубыми с группами толлерантных к крайне озабоченным. Германию Пу не уважал и уважать не будет. Ложил Третий Рим на Третий Рейх.
Иван
сегодня, 15:54
Чота ржу))))