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Главная Новости Политика внешняя политика Украинская сторона нашла причины для остановки "Северного потока-2
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Украинская сторона нашла причины для остановки "Северного потока-2

Для остановки сертификации скандального газопровода есть несколько причин

сегодня, 09:01
Автор:

Елизавета Черных

Украинская власть совместно с "Нафтогазом" ищут возможности остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Для этого используется несколько причин. Такой информацией поделился с OBOZREVATEL директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский. 

Украинская сторона нашла причины для остановки "Северного потока-2

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Для остановки сертификации скандального газопровода, по словам Билявского, есть несколько причин: 

- Запуск "Северного потока-2" может усилить позиции "Газпрома", что приведет к дискриминации;

- Швейцария является юридическим адресом газопровода, а во время сертификации обязаны проверить безопасность поставок энергоносителей для стран ЕС; 

- Модель управления "Северным потоком-2" нарушает Третий энергетический пакет. Оператор не отделен от материнской компании российского "Газпрома".

Отметим, что вопрос запуска российского газопровода "Северный поток-2" и риски, связанные с ним, все больше волнуют нашу страну. В связи с этим для нейтрализации угроз нацбезопасности Украины, в стране создадут рабочую группу для наработки соответствующих предложений. По предварительным данным, в ее состав войдут члены Кабинета министров

Ранее сообщалось, что накануне государственный департамент США ввел санкции против Российской Федерации из-за строительства трубопровода "Северный поток — 2". Также частично состоялись переговоры на уровне министров энергетики между США, Германией и Украиной. Кого и куда ведет скандальный "Северный поток-2"? Поможет ли остановить его запуск указ президента США Джо Байден, которым он разрешил вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей? Помогут ли в этом ракурсе упомянутые переговоры? Как Украине минимизировать риски? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/ukrainskaya-storona-nashla-prichinyi-dlya-ostanovki-severnogo-potoka-2-chto-mogut-ispolzovat.htm?_ga=2.45411044.1708967976.1629810874-227395441.1620644266&_gl=1*1rcsmx9*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA
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