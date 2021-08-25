Северный поток -2: есть ли шанс остановить запуск скандального газопровода

Накануне государственный департамент США ввел санкции против Российской Федерации из-за строительства трубопровода "Северный поток — 2". Также частично состоялись переговоры на уровне министров энергетики между США, Германией и Украиной.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Кого и куда ведет скандальный "Северный поток-2"? Поможет ли остановить его запуск указ президента США Джо Байден, которым он разрешил вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей? Помогут ли в этом ракурсе упомянутые переговоры? Как Украине минимизировать риски? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

"Северный поток-2" реализуется постепенно, а вопрос транзита через Украину стоит на месте

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что любая встреча без России как собственника газа обречена на провал.

"Если бы тот же министр энергетики Германии или США провел сразу встречу с профильным российским министром или "Газпромом" – тогда можно было бы воспринимать это серьезно. А так – как вода в песок. Более того, министр США – такой себе министр. Фактически просто клерк в Госдепе. Уровень нашего начальника отдела в Минэнерго. Но, конечно, с позиции статуса, это – США. Но с позиции принятия решений, это ни на что не влияет", – отмечает Юрий Корольчук.

Поэтому, подчеркивает он, о каких-то гарантиях говорить пока не приходится.

"Заметьте — "Северный поток-2" реализуется постепенно, а вопрос транзита через Украину стоит на месте. Я не думаю, что и Германия, и ЕС, и США де-факто воспринимают СП-2 как некое "оружие". Это больше позиция сателлитов США в Восточной Европе. А Штаты собственно рассматривают это как бизнес. В конце концов, это право России строить газопроводы, которые она хочет – и куда хочет. Это их газ. И если ЕС не хочет, пусть не пользуется тогда газопроводом", – рассуждает эксперт.

Что касается Украины, то, по мнению Юрия Корольчука, всё идет к тому, что мы будем "сдавать" трубу своей газотранспортной системы (ГТС) "инвесторам" из ЕС и США.

"И это можно лучше сделать как раз под крики "мы теряем трубу, нужно спасать ситуацию". Отдадут за пять "копеек" и уже новые владельцы спокойно, без зазрения совести будут договариваться с Россией. Если мы сами не хотим, не можем, не умеем", – резюмирует Юрий Корольчук.

Украина сама отдала право решать ситуацию с "Северным потоком-2" западным странам

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что "Северный поток-2" – это уже состоявшаяся реальность. Остались лишь некоторые юридические моменты, связанные с сертификацией. А потому позиция Киева в стиле "мы будем бороться и дальше" неконструктивна.

"Пора понять, что не только Германия, но и другие европейские страны заинтересованы в этом проекте. В него вкладывались те же французские, австрийские компании. А потому очевидно, что проект будет. А Германия превращается в энергетический хаб. И США при Байдене, идя на соответствующие договоренности с ФРГ, сделали ставку на восстановление трансатлантического единства. И ради этого согласились не давить СП-2 санкциями. При этом фактически переложив ответственность за украинские вопросы (и касательно СП-2, и касательно выполнения Минских соглашений) на Германию", – отмечает Алексей Якубин.

Он также обращает внимание, что Байден не отменял решение Конгресса, что каждые полгода нужно пересматривать политику по СП-2. Но это не означает, что проекту не дадут состояться. Ведь уже ясно, что по данному вопросу США и Германия договорились.

"А до этого, – продолжает политолог, – похоже, были договоренности с Путиным в Женеве. И полгода после этой июньской встречи – это, надо полагать, время на налаживание отношений между США и РФ. Там, где это возможно. Но часть украинского политического класса делает вид, что всё это еще обратимо, что СП-2 может не быть. Фактически закрывая глаза на новую реальность".

По мнению Алексея Якубина, беда в том, что Украина сама отдала право решать ситуацию с "Северным потоком-2" западным странам. Сама же самоустранилась от данной проблемы. Ну, а страны Запада, которые противодействовали СП-2, в какой-то момент поменяли свою позицию…

"Как Украине минимизировать риски от запуска СП-2? Есть простой ответ, но не факт, что официальный Киев захочет его услышать. Та же Венгрия начала переговоры с Газпромом о новом 15-летнем контракте. Что мешает так сделать Украине? Это ведь вопрос экономический, а не политический. Но нынешняя власть, как и предыдущая, думаю, не готова идти на это, – отмечает политолог. – Зато мы видим попытку переложить на Германию, на ЕС, функцию давления на РФ, чтобы мы получили свой новый контракт с транзитом. Вот только никто за нас этого делать не будет. Что четко дала понять Мекрель во время визита в Киев 22 августа. Мы хотим каких-то компенсаторов, требуем возмещения грядущего ущерба, но при этом призываем Запад проводить с Газпромом переговоры за нас. То есть, вновь повторяем ту же ошибку – отдаем другим странам (в данном случае – Германии) на аутсорс наши национальные интересы, в том числе по ГТС".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Гончаренко назвал худшее развитие событий для Украины после запуска "Северного потока-2".

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