В Украине решили бороться с "Северным потоком-2": подробности

Вопрос запуска российского газопровода "Северный поток-2" и риски, связанные с ним, все больше волнуют нашу страну. В связи с этим для нейтрализации угроз нацбезопасности Украины, в стране создадут рабочую группу для наработки соответствующих предложений. По предварительным данным, в ее состав войдут члены Кабинета министров. Соответствующие письма за подписью главы правительства Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака есть в распоряжении издания РБК-Украина, пишет УНИАН.

В Украине создадут группу по борьбе с "Северным потоком-2 - фото из открытых источников

Денис Шмыгаль подтвердил состав группы в ответном письме. Таким образом в группу включены: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэнерго Герман Галущенко, а также министр Кабмина Олег Немчинов.

Целью работы группы является создание коммуникационной платформы для наработки предложений в отношении преодоления последствий запуска "Северного потока-2".

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какую угрозу несет запуск проекта СП-2. Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква не исключает, что имея техническую возможность отказаться от транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС), Газпром может прекратить транзит через нашу страну сразу после запуска СП-2. И сделать это, даже несмотря на то, что мощности по использованию нашей ГТС уже оплачены.

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко по состоянию на сегодня не видит предпосылок, которые бы сорвали запуск "Северного потока-2". Он напоминает, что коммерческое использование газопровода запланировано как минимум на четвертый квартал этого года, о чём свидетельствуют подписанные контракты с европейскими контрагентами. Так что времени до реального запуска действительно – немного.

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