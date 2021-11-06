Украине и НАТО пора сверить часы: почему в Альянсе теперь смотрят на Москву, а не на Киев

В последнее время активизировались дискуссии о евроатлантических перспективах Украины. Принятие Украины в НАТО – это чисто политическое решение. Об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников вечером 5 ноября в программе “Свобода слова” Савика Шустера. По его мнению, суть в том, что европейские страны, особенно участники Альянса, учитывают позицию Путина. Прав ли Резников? Действительно ли Украину не берут в НАТО лишь потому, что боятся России? Может ли ситуация измениться в обозримом будущем? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" нашел в интервью с нашими экспертами.

Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО. Фото: Интерфакс

Интеграция в НАТО может быть поставлена на паузу

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что у Украины нет шансов вступить в НАТО до завершения конфликта с Российской Федерацией. Но суть не только в этом.

"Будем откровенны: вступление в НАТО для нас сейчас – это также естественное желание решить вопрос войны с РФ чужими руками. При этом большинство стран, естественно, не заинтересованы в том, чтобы взять на себя прямые обязанности защищать нового члена, находящегося в состоянии войны. Это приведет к потере доверия со стороны их населения. И в этом ключевой момент, – отмечает эксперт. – Если мы хотим изменить стратегию западных политиков, следует работать с их населением, с общественным мнением. Если у них будет убеждение, что вступление Украины в НАТО приведет к усилению блока, а не к созданию новых проблем, то соответственно изменится ситуация. Россия, кстати, с общественным мнением стран НАТО работает. Мы же избрали стратегию жалоб, а не убеждения".

Богдан Петренко не согласен с Резниковым в том, что война – это единственная проблема для вступления Украины в Альянс.

"Блок НАТО – это не только военный, но и военно-политический. А в Украине проблемы с "политическим блоком", проблемы с правом, проблемы с коррупцией. Это также тормозит нашу интеграцию, – поясняет конфликтолог. – И еще важная составляющая – власть не должна делать столь резких заявлений. Потому что фактически она влияет на общественное мнение самой Украины, которая может разочароваться в евроатлантической интеграции. Подобные заявления в какой-то мере свидетельствуют о том, что интеграция в НАТО может быть поставлена на паузу. А это – не меньшая проблема, чем политическое нежелание принимать страну с территориальными проблемами и тлеющим военным конфликтом в блок".

Партнеры из НАТО не воспринимают Украину как правовое государство

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Резников отчасти прав. Нынешние лидеры США, Германии и Франции считаются с интересами РФ, для которой неприемлемо расширение альянса на постсоветском пространстве. Вопрос членства Украины в НАТО повис в воздухе из-за стремления Запада выстраивать стабильные отношения с Россией.

По словам Кухалейшвили, Вашингтон хочет нейтралитета Москвы в противостоянии с Китаем. Берлину нужен российский газ. Ну, а Париж со времен президента Шарля Де Голля рассматривает Кремль как партнера в сфере безопасности, благодаря сотрудничеству с которым можно разбавить засилье Белого дома в европейских делах.

"Украину не брали в НАТО задолго до появления у нас проблем с территориальной целостностью и вооруженных конфликтов на нашей территории. Однако это лишь одна из причин. Дело еще в том, что партнеры из НАТО не воспринимают Украину как правовое государство. Существующая коррупция в государственном секторе, имевшие место "распилы" бюджета, разные махинации и скандалы в оборонно-промышленном комплексе не добавляют очков Киеву в Брюсселе", – резюмирует политолог-международник.

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