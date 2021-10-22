Украина начала реализацию ПДЧ в НАТО: эксперты рассказали, как скоро присоединимся к Альянсу

Украина уже де-факто реализует План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в виде годовой национальной программы. Об этом сказал журналистам на полях форума AEF министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему Украине так надо в НАТО? И надо ли, учитывая жесткие заявления России по этому поводу и не особое желание Альянса видеть в себе Украину? Издание "Комментарии" получило ответы на эти важные вопросы после общения с нашими экспертами.

НАТО. Фото из открытых источников

Завершенный внешнеполитический выбор Украины обеспечит длительную внутреннее равновесие в украинском обществе

Политолог Владимир Цыбулько поясняет, что НАТО для Украины – это, в первую очередь, внутренняя безопасность.

Иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) только нарастают. Есть угрозы для бизнеса, не выполняется гособоронзаказ, не выплачивается содержание военным, долг превышает 4 млрд. грн. Поэтому интенсификация сближения с НАТО восстановит правовую атмосферу в первую очередь. Гарантирует конкурентные выборы, и приостановит узурпаторские усилия Зе-компании", – поясняет Владимир Цыбулько. "Членство в Альянсе предполагает верховенство права. А Украина во времена Зеленского существенно ухудшила состояние права, включая свободу слова

Он также акцентирует, что завершенный внешнеполитический выбор Украины обеспечит длительную внутреннее равновесие в украинском обществе, а также уменьшит потенциал агрессора – РФ – в намерениях дестабилизировать нашу страну.

Все заявления о том, что нам надо в Альянс – лишь внешнеполитическая риторика на фоне имитации бурной деятельности

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук подчеркивает, что ПДЧ разрабатывается под каждую конкретную страну. А потому заявления Кулебы выглядят несколько странно.

"ПДЧ – это не общий документ для всех. Это отдельная "карта" для каждой страны – с учетом ее особенностей (политической, экономической, военной ситуации). Условно говоря, ПДЧ для Черногории, Украины и Германии – это три разных документа. Вряд ли министр иностранных дел этого не знает. Но мы видим старую украинскую политическую болезнь — имитацию бурной деятельности. Как со всеми заявлениями от того же Зеленского о необходимости скорее взять нас в Североатлантический альянс. Хоть всем здравомыслящим людям понятно: никто нас в НАТО брать не будет. Нам это четко дают понять, заявляя, что идти Украине в Альянс еще десятки лет. С такими темпами реформ и таким грузом проблем, который есть у нас", – отмечает эксперт.

По его словам, в НАТО нас возьмут по ряду причин. Во-первых, необходим консенсус всех стран Альянса, чтобы там появился новый член. Такого по Украине и близко нет. Во-вторых, у нас есть территориальные конфликты, что тоже не дает возможности стать членом НАТО. В-третьих, у нас, как говорят все наши т.н. "западные партнеры" — масса проблем с недореформированием, с коррупцией и так далее.

"Да и вообще, важно понять для себя: мы в НАТО идем, чтобы – что? Чтобы против России пошла вся армада Альянса, которая, согласно документам, должна защищать своего члена? На что надеются наши чиновники, наши отдельные "патриоты", активисты? Что ради нас начнут Третью мировую? Честно говоря, более чем сомнительно", – отметил эксперт.

Потому, подчеркивает Никита Трачук, все проНАТОвские заявления наших чиновников стоит оценивать исключительно как имитацию бурной деятельности. Чтобы набрать баллы в глазах определенной части электората. Или позлить Россию.

"Путин, Песков, Медведев уже не раз заявлял, что приближение НАТО к границам России, в том числе путем вхождения в Альянс Украины — это "красная линия". И проблема будет решаться вплоть до... Мы понимаем, что речь о самых радикальных мерах. Мы способны этому реально противостоять? Нам это нужно? Как гражданин Украины, я бы этого не хотел, – признался Никита Трачук. – Ни в какое НАТО, я убежден, нам не надо. Выступал и выступаю за внеблоковость нашей страны. Подчеркиваю, что все заявления о том, что нам надо в Альянс, что мы готовы к ПДЧ – лишь внешнеполитическая риторика на фоне имитации бурной деятельности. Ведь реальные проблемы – продолжающийся восьмой год военный конфликт, тотальная коррупция, пренебрежение законами, неготовность к отопительному сезону, нищание населения, упадок экономики, проваленная борьба с пандемией — решать куда сложнее".

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