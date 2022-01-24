Украинцы рассказали, что государству нужно делать с тоннами оружия, предоставленными другими странами

Несколько дней назад из Великобритании в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Вооруженным Силам, в частности британцы доставили партию противотанковых гранатометов 5-го поколения NLAW. А в воскресенье, 23 января, от Соединенных Штатов Америки в Украину прибыло более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности нашего государства. Днем ранее от США прибыла партия, включающая около 90 тонн летального оружия. Груз предназначен для защитников нашего государства на линии фронта. При этом министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что это "еще не все".

Поставки оружия Украине - фото: liveuamap

Первая партия оружия была передана Штатами спустя несколько часов после встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, после переговоров Блинкен разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства. Российская Федерация в свою очередь обвиняет западные страны в "милитаризации Украины" и "затягивании" ее в НАТО.

Помощь вооружением предоставляется на фоне тревожных заявлений Запада о возможном наступлении России на Украину. К тому же, Великобритания следом за США отзывает часть сотрудников посольства из Киева.

Члены клуба "Комментарии", пользователи социальной сети Facebook, рассказали, что Украине делать со всем тем арсеналом оружия, переданным другими странами.

Наибольшее количество читателей уверены, что в первую очередь государству необходимо вооружение, чтобы защищаться от страны-агрессора, использовать оружие по назначению в случае ее вторжения, а также на линии фронта:

"Защищать свое государство, другого не должно быть", "Отбиваться и защищать свою землю", " На передовую и использовать по назначению", — пишут читатели портала.

Однако многие с иронией отмечают, что предоставленное другими странами оружие может быть распродано, а некоторые пользователи предлагают сдать его на металлолом:

"Продать, как это принято в Украине, и сжечь склад", "Как обычно продадут и армия бедная будет", "Они распродадут, а остатки подорвут", "В Турцию на металоллом".

Некоторые читатели также высказали мнение, что оружие необходимо раздать украинцам, таким образом мы сможем обороняться. Несколько пользователей даже вопрошают, где можно научиться пользоваться и получить оружие:

"Я живу в Днепре, куда мне подойти, чтобы получить это оружие и научиться ним пользоваться?".

При этом некоторые пользователи все же убеждены, что такое количество оружия не понадобится государству и полномасштабной войны РФ против Украины удастся избежать:

"Оружие утилизировать, оно нам не понадобится", "Почитала комментарии и поняла одно — все хотят убивать. Люди, будьте людьми и думайте о будущем".





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