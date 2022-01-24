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Вслед за США: Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева – что известно

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине из-за предупреждения о вторжении России

сегодня, 11:15
Автор:

Людмила Слободенюк
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Отозвать сотрудников посольства Великобритании в Украине Королевство начинает сегодня, 24 января, вслед за Соединенными Штатами Америки. Все якобы из-за предупреждения о вторжении России. Об этом пишет BBC, передают "Комментарии".

Вслед за США: Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева – что известно

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине. Фото из открытых источников

По словам чиновников, около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Великобританию. Они утверждают, что такой шаг носит предупредительный характер, и не считают, что за последние 24 часа произошло нечто, повлиявшее на их решение.

Однако такое заявление последовало после того, как США рекомендовали родственникам сотрудников их посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любой момент".

Ранее "Комментарии" писали, что Госдепартамент США разрешил части сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Американцам рекомендовано уехать из страны. Соединенные Штаты подчеркнули, что это не эвакуация, но, если произойдет российское вторжение, они "не смогут эвакуировать граждан США".

"Есть сообщение о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", — говорится в сообщении Госдепа.

Европейский Союз не будет делать того же. Главный представитель ЕС по политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не будет "драматизировать" напряженность.

Тем временем глава военно-оборонного альянса НАТО предупредил об угрозе нового конфликта в Европе после того, как около 100 тысяч российских военных скопились на границе.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-60106416
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