Зеленский экстренно собирает СНБО: каких решений ожидать

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На заседании планируют рассмотреть вопросы текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни.

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Учитывая, что иностранные дипломаты начали эвакуироваться из Украины из-за угрозы российского вторжения, речь пойдет и о мерах по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие решения могут быть (должны быть) приняты, а от каких следует воздержаться.

На заседании СНБО следовало бы, к примеру, ввести чрезвычайную ситуацию по газу, цены на который стали непосильны для многих

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев обратил внимание, что тему "Путин нападет" активно поддерживают США, Великобритания и те страны Европы, которые ориентированы на англо-саксонский мир. Плюс к ним присоединились Япония и Австралия, которые тяготеют к Вашингтону и Лондону.

"А вот так называемая Старая Европа и собственно Евросоюз в лице главы дипломатии ЕС Жозепа Бореля не видят угрозы и необходимости эвакуации сотрудников диппредставительств. Очевидно, мы имеем дело с некой сценарной заготовкой. И вопрос в том, насколько украинская власть будет готова выступить, согласно написанной за границей партитуре", – отмечает эксперт.

Он уверен, что если речь зайдет о введении военного положения и мер в этом духе, это рискует окончательно добить нашу экономику, вызвать панику на потребительском рынке, обвалить гривну, облигации внутреннего госзайма. Что мы и наблюдаем в последнее время. Инвесторы выводят деньги, потому что сигналы для экономики в ракурсе разговоров о грядущем вторжении носят явно негативный характер.

"Гораздо лучше, как по мне, открывать мосты (как делал Зеленский в прошлые выходные в Запорожье), чем строить заборы. И для Украины гораздо важнее сейчас удержать экономическую ситуацию. Ибо последствия этой военной истерии могут добить ее, привести к голодным бунтам, социальным бунтам, к анархии и хаосу. Что, собственно говоря, и нужно, похоже, некоторым нашим соседям и не то чтобы соседям", – считает Андрей Золотарев.

По его мнению, точно не следует действовать в духе того, что раз британская разведка якобы установила, будто бывший народный депутат, владелец телеканала НАШ Евгений Мураев по планам РФ должен стать главой марионеточного пророссийского правительства после переворота в Украине, надо наложить на него санкции.

"Это откровенно будет выглядит игрой по чужому сценарию, – предупреждает политолог. – А, как правило, когда играешь по чужому сценарию, рискуешь остаться в дураках".

Андрей Золотарев уверен, что на заседании СНБО следовало бы, к примеру, как Молдова, ввести чрезвычайную ситуацию по газу, цены на который стали непосильны для многих.

"Сегодня украинский бизнес покупает его уже по 55-70 грн за кубометр. Обычные граждане пока платят около 8 грн. Но рано или поздно придется заплатить всем. У бизнеса простая альтернатива: закрываться или повышать цены. Ведь в каждой буханке хлеба четверть стоимости – это энергетическая составляющая (газ и электроэнергия). И мы можем весной получить ситуацию, когда и цены подскочат, и на полках будет пусто. Потому надо искать ответы на экономические проблемы. И консолидировать политические элиты, а не работать на разбрат, – акцентирует Андрей Золотарев. – Если уж лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заговорил сегодня на согласительном совете о необходимости единства, возможно, стоило бы задуматься о формировании правительства национального единства. Поскольку политические дрязги, политическая турбулентность становятся одним из факторов, которые усугубляют и без того сложную ситуацию в Украине".

Внешние угрозы для национальной безопасности – приоритетный вопрос в украинской повестке

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает:

"Внешние угрозы для национальной безопасности – приоритетный вопрос в украинской повестке, поэтому логично, что СНБО собирается и будет рассматривать целый комплекс задач. Прежде всего, это координация дипломатической активности. Президент Владимир Зеленский провел ряд встреч и переговоров с лидерами государств и министрами иностранных дел, формируя поддержку для украинских позиций. А глава Офиса президента Андрей Ермак готовит встречу советников "нормандского формата". На ней будет отстаивать "красные линии" наших интересов. По итогам СНБО, МИД получит директивы для работы всех посольств по единой стратегии"

Минобороны и Генштаб координируют подготовку оборонных мероприятий, распределение прибывающих вооружений, также необходимо заслушать отчет о формировании территориальной обороны, и принять меры для ускорения этого процесса, подчеркивает эксперт.

"Также важным является упреждение экономических рисков для Украины в связи с угрозами безопасности, – продолжает Игорь Попов. – Финансовая система должна работать стабильно, а существенной помощью со стороны Запада была бы отсрочка платежей по кредитам".

Украина, уверен эксперт, должна быть готова как к отражению прямых военных угроз, так и к противодействию гибридным методам – кибератакам, информационным спецоперациям или попыткам внутренней дестабилизации.

"Гражданам должна подаваться объективная информация, но без призывов к панике. Даже эвакуация сотрудников нескольких посольств – это еще не повод для эмоциональных реакций", – резюмирует Игорь Попов.

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