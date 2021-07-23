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Главная Новости Политика внешняя политика Украина ввела санкция против "представителей" Крыма и "ДНР" во Франции
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Украина ввела санкция против "представителей" Крыма и "ДНР" во Франции

В Украине будут заблокированы активы организаций и людей, попавших под санкции.

сегодня, 22:16
Автор:

Харченко Дарина

Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" оккупационных властей так называемой "Донецкой народной республики" и оккупированного Крыма во Франции.  Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украина ввела санкция против "представителей" Крыма и "ДНР" во Франции

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Так, в санкции попали: организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"; "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции"; "Ассоциация Франция — Крым".

Таким образом, в Украине будут заблокированы активы организаций, а также они не смогут вывести свои капиталы за пределы страны.

Кроме того под санкции попали:

Основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Фаяр Жераль-Юбер и основатель "Международный пресс-центр Doni" Неан Кристель.

В Украине будут заблокированы их активы, а также им будет запрещено выводить капитал за пределы страны.

Санкции будут действовать три года.

В самопровозглашенной "ДНР" начались более активные политические телодвижения в сторону России. Об этом свидетельствует решение главаря боевиков Дениса Пушилина стать одним из членов провластной российской партии "Единая Россия". Сообщается, что та как раз агитирует в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, что запланированы на сентябрь. "Комментарии" спросили у экспертов, о чем говорят такие действия Кремля и какие риски ситуация несет для Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно сдвинуть переговорный процесс по вопросам Донбасса с мертвой точки. Что говорят эксперты, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, сколько людей пострадало из-за российской агрессии против Украины на востоке нашей страны.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449
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