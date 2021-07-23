Украина ввела санкция против "представителей" Крыма и "ДНР" во Франции

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Харченко Дарина
Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел
в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против
"представителей" оккупационных властей так называемой "Донецкой
народной республики" и оккупированного Крыма во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса
президента.
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Так, в санкции попали: организации "Официальный
репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"; "Ассоциация
представительство Донецкой народной республики во Франции"; "Ассоциация
Франция — Крым".
Таким образом, в Украине будут заблокированы активы
организаций, а также они не смогут вывести свои капиталы за пределы страны.
Кроме того под санкции попали:
Основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Фаяр Жераль-Юбер и основатель "Международный пресс-центр Doni" Неан Кристель.
В Украине будут заблокированы их активы, а также им будет
запрещено выводить капитал за пределы страны.
Санкции будут действовать три года.
В самопровозглашенной "ДНР" начались более
активные политические телодвижения в сторону России. Об этом свидетельствует
решение главаря боевиков Дениса Пушилина стать одним из членов провластной
российской партии "Единая Россия". Сообщается, что та как раз
агитирует в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, что запланированы на сентябрь. "Комментарии"
спросили у экспертов, о чем говорят такие действия Кремля и какие риски
ситуация несет для Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно
сдвинуть переговорный процесс по вопросам Донбасса с мертвой точки. Что говорят
эксперты, читайте
в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, сколько людей пострадало из-за российской агрессии против Украины на востоке нашей страны.
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